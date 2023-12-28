Бывшую жену Остапчука затравили за отсутствие детей в 37 лет — она ответила

Блогерша Кристина Горняк. Фото: Instagram/kristygor

В последнее время вторая жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Кристина Горняк, ведет откровенные разговоры с подписчиками относительно своей частной жизни. Она прокомментировала брак и развод с ведущим. А теперь подробно ответила хейтерам об отсутствии у нее детей.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram, на который подписаны более 100 тысяч фолловеров.

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По словам блогерши, она получает множество бестактных вопросов о наличии детей. Вот некоторые примеры сообщений, которые пишут Горняк.

• Тебе 37 и ты еще не родила?

•Без детей ты не реализовалась как женщина!

• Самое ценное в жизни — это дети, без них смысла жизни нет! Ты никто.

Горняк заверила — это еще не самое жестокое, что она читала в своем директе. Блогерша отметила — от всех этих сообщений ее жизнь не изменится.

"Пока без детей и родит ребенка для себя. Без мужа и семьи полноценной. Для меня два этих варианта ОК, если что. А для некоторых моих подруг родить одной — не ОК, поэтому все мы разные", — подытожила Горняк.

Отметим, в браке блогерша и шоумен были два года. От первого брака у Остапчука есть двое детей, как живут в Канаде. Сейчас Владимир женат на 23-летней блогерше Екатерине Полтавской.

Что касается Кристины Горняк, после начала полномасштабной войны она переехала в столицу Австрии, Вены. Недавно разошлась с иностранцем, имя которого так и не рассекретило. Более того — так и не показала.

Напомним, ранее мы писали, решила ли Кристина Горняк с Владимиром Остапчуком вопрос с домом, который строили вместе. Также мы рассказывали, что Евгений Кошевой в новогоднюю ночь будет развлекать украинцев сеансом экзорцизма.