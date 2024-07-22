Еллерт зав'язав із стендапом — чим заробляє на життя у Америці

Український комік та ведучий Олександр Еллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/

Відомий український стендап-комік, ведучий та переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт з початку війни виїхав у США. Актор всіляко намагається заробити собі на життя за межами України.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Воркшоп від Еллерта

Колишній сценарист студії "Квартал 95" запросив своїх шанувальників на "воркшоп з розмовності". За його словами, завдяки отриманим знанням на заході, учасники зможуть "прокачати" свою впевненість перед публічними виступами, покращити комунікаційні скіли та підвищити навички імпровізації, подачі та харизми. Тренінг пройде у Лос-Анджелесі та триватиме 5-6 годин. Уся реклама воркшопу спрямована на російськомовну аудиторію.

Бажаючим потрапити на захід доведеться віддати немало — 200 доларів (приблизно 8 300 гривень).

Цікаво, що сам комік називає себе "коучем по ох**нності".

Воркшоп українського коміка Олександра Еллерта. Фото: instagram.com/ellert_a/

Нагадаємо, Олександр Еллерт виїхав з України до США на початку повномасштабного вторгнення РФ, за що неодноразово зазнавав критики. Актора також звинувачують у тому, що він виїхав завдяки допомозі президента Зеленського.

Раніше ми писали про те, що студія "Квартал 95" потрапила у скандал, пов'язаний із дитячою лікарнею "Охматдит". А також Олександр Еллерт показався на шикарній яхті.