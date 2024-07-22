Еллерт зав'язав із стендапом — чим заробляє на життя у Америці

Комік і сценарист "Кварталу 95" показав, як заробляє на життя в США
Відомий український стендап-комік, ведучий та переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт з початку війни виїхав у США. Актор всіляко намагається заробити собі на життя за межами України.
Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.
Воркшоп від Еллерта
Колишній сценарист студії "Квартал 95" запросив своїх шанувальників на "воркшоп з розмовності". За його словами, завдяки отриманим знанням на заході, учасники зможуть "прокачати" свою впевненість перед публічними виступами, покращити комунікаційні скіли та підвищити навички імпровізації, подачі та харизми. Тренінг пройде у Лос-Анджелесі та триватиме 5-6 годин. Уся реклама воркшопу спрямована на російськомовну аудиторію.
Бажаючим потрапити на захід доведеться віддати немало — 200 доларів (приблизно 8 300 гривень).
Цікаво, що сам комік називає себе "коучем по ох**нності".
Нагадаємо, Олександр Еллерт виїхав з України до США на початку повномасштабного вторгнення РФ, за що неодноразово зазнавав критики. Актора також звинувачують у тому, що він виїхав завдяки допомозі президента Зеленського.
Раніше ми писали про те, що студія "Квартал 95" потрапила у скандал, пов'язаний із дитячою лікарнею "Охматдит". А також Олександр Еллерт показався на шикарній яхті.
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