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Комик и сценарист "Квартала 95" показал, как зарабатывает на жизнь в США

22 июля 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Эллерт завязал со стендапом – чем зарабатывает на жизнь в Америке
Украинский комик и ведущий Александр Эллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский стендап-комик, ведущий и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт с начала войны уехал в США. Актер всячески пытается заработать себе на жизнь за пределами Украины.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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Воркшоп от Эллерта

Бывший сценарист студии "Квартал 95" пригласил своих поклонников на "воркшоп по разговорности". По его словам, благодаря полученным знаниям на мероприятии, участники смогут "прокачать" свою уверенность перед публичными выступлениями, улучшить коммуникационные скилы и повысить навыки импровизации, подачи и харизмы. Тренинг пройдет в Лос-Анджелесе и продлится 5-6 часов. Вся реклама воркшопа направлена на русскоязычную аудиторию.

Желающим попасть на мероприятие придется отдать немало — 200 долларов (примерно 8 300 гривен).

Интересно, что сам комик называет себя "коучем по ох**нности".

Эллерт завязал со стендапом
Воркшоп украинского комика Александра Эллерта. Фото: instagram.com/ellert_a/

Напомним, Александр Эллерт выехал из Украины в США в начале полномасштабного вторжения РФ, за что неоднократно подвергался критике. Актера также обвиняют в том, что он уехал благодаря помощи президента Зеленского. 

Ранее мы писали о том, что студия "Квартал 95" попала в скандал, связанный с детской больницей "Охматдет". А также Александр Эллерт показался на шикарной яхте.

США Квартал 95 шоу Александр Эллерт тренинг война в Украине

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