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Сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт похизувався відпочинком на розкішній яхті

17 липня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Олександр Еллерт показався на яхті — фото
Український комік та ведучий Олександр Еллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український стендап-комік, ведучий та переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт насолоджується відпочинком в Америці. Поки українці страждають через тривалі відключення світла та сильну спеку, артист показався на шикарній яхті.

Відповідні кадри він опублікував в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Еллерт засмагає на яхті

Колишній сценарист студії "Квартал 95" поділився кадрами зі свого відпочинку. Актор з даху розкішної яхти  показав шанувальникам розкішні морські краєвиди. Відео Еллерт доповнив піснею репера Ice Cube.

Сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт похизувався відпочинком на розкішній яхті - фото 1
Український комік Олександр Еллерт відпочиває на яхті. Фото: instagram.com/ellert_a/
Сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт похизувався відпочинком на розкішній яхті - фото 2
Український комік Олександр Еллерт показав мандрівку морем. Фото: instagram.com/ellert_a/
Сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт похизувався відпочинком на розкішній яхті - фото 3
Український комік Олександр Еллерт засмагає на яхті. Фото: instagram.com/ellert_a/

Нагадаємо, Олександр Еллерт виїхав з України до США на початку повномасштабного вторгнення РФ, за що неодноразово зазнавав критики. Актора також звинувачують у тому, що він виїхав завдяки допомозі президента Зеленського. Нині він мешкає в Сан-Дієго, де заробляє на життя стендапом.

Раніше ми писали про те, що студія "Квартал 95" потрапила у скандал, пов'язаний із дитячою лікарнею  "Охматдит". А також акторка Олена Кравець зізналася, чи повернеться вона працювати у "Квартал 95".

США скандал відпочинок Квартал 95 Олександр Еллерт українські зірки

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