Олександр Еллерт показався на яхті — фото

Український комік та ведучий Олександр Еллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/

Відомий український стендап-комік, ведучий та переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт насолоджується відпочинком в Америці. Поки українці страждають через тривалі відключення світла та сильну спеку, артист показався на шикарній яхті.

Відповідні кадри він опублікував в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Колишній сценарист студії "Квартал 95" поділився кадрами зі свого відпочинку. Актор з даху розкішної яхти показав шанувальникам розкішні морські краєвиди. Відео Еллерт доповнив піснею репера Ice Cube.

Український комік Олександр Еллерт відпочиває на яхті. Фото: instagram.com/ellert_a/

Український комік Олександр Еллерт показав мандрівку морем. Фото: instagram.com/ellert_a/

Український комік Олександр Еллерт засмагає на яхті. Фото: instagram.com/ellert_a/

Нагадаємо, Олександр Еллерт виїхав з України до США на початку повномасштабного вторгнення РФ, за що неодноразово зазнавав критики. Актора також звинувачують у тому, що він виїхав завдяки допомозі президента Зеленського. Нині він мешкає в Сан-Дієго, де заробляє на життя стендапом.

Раніше ми писали про те, що студія "Квартал 95" потрапила у скандал, пов'язаний із дитячою лікарнею "Охматдит". А також акторка Олена Кравець зізналася, чи повернеться вона працювати у "Квартал 95".