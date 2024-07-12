Квартал 95 захейтили після допомоги Охматдиту — в чому причина

Концерт студії "Квартал 95". Фото: скриншот з YouTube

Актори студії "Квартал 95" продовжують допомагати українській армії під час повномасштабної війни. Цього разу відомі гумористи показали, як вони допомогли бійцям на Донбасі та Дніпропетровщині, але нарвалися на критику з боку українців.

Відповідні світлини оприлюднили на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соцмережі Instagram.

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Допомога "Кварталу 95" українським бійцям

Гумористи зі студії "Квартал 95" відвідали українських військових на Донбасі та Дніпропетровщині та привезли їм гуманітарну допомогу. Зокрема, цього разу актори передали транспорт, озброєння, їжу і навіть одноразові халати.

Ймовірно, таким чином українські зірки хочуть "виправитися" перед публікою за нещодавню допомогу лікарні "Охматдит".

"Днями повернулися з Донбасу та з Дніпропетровщини. Відвідали бойові бригади на східному напрямку. Поспілкувалися з нашими захисниками та захисницями. Символічно, що у Словʼянську ми були якраз в десяту річницю звільнення міста від російських окупантів. Але як завжди найважливіша мета нашої поїздки — доставити військовим те, що допомагає їм наближати нашу перемогу", — наголосили актори.

"Квартал 95" під час допомоги військовим. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на поїздку "Кварталу 95"

Як би українські гумористи не намагалися всіляко допомагати армії, їхні підписники ніколи не мовчать і постійно їх критикують. Так сталося і цього разу, коли українці відреагували на допис і залишили свої коментарі під ним.

Як ви гадаєте, що думають хлопці, дивлячись на таких бугаїв, які приїхали пореготати?

Ого, пару сумок в бусіку, щось в "Атб" купили? Ці фото коштували дорожче, ніж те, що вони там допомогли

Хороші вчинки робляться без піару

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Допомога "Охматдиту" від "Кварталу 95"

Нещодавно російські війська здійснили масовану атаку на столицю, зачепивши і всім відому лікарню "Охматдит". Після цих подій допомагати медичному закладу почали різні українські зірки. До них приєдналися і гумористи з "Кварталу 95".

Та якщо деякі передавали лікарні по декілька мільйонів, то актори виділили лише 500 тисяч гривень, чим не на жарт обурили українців.

Повідомлення "Кварталу 95" про допомогу "Охматдиту". Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що студія "Квартал 95" потрапила у новий скандал після номеру про ТЦК.

Раніше ми розповідали про те, що акторка Олена Кравець зізналася, чи повернеться вона працювати у "Квартал 95".

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