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"Квартал 95" після допомоги "Охматдиту" звинуватили в піарі на війні

12 липня 2024 11:15
Галина Войтенко - Редактор
Квартал 95 захейтили після допомоги Охматдиту — в чому причина
Концерт студії "Квартал 95". Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Актори студії "Квартал 95" продовжують допомагати українській армії під час повномасштабної війни. Цього разу відомі гумористи показали, як вони допомогли бійцям на Донбасі та Дніпропетровщині, але нарвалися на критику з боку українців.

Відповідні світлини оприлюднили на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соцмережі Instagram.

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Допомога "Кварталу 95" українським бійцям

Гумористи зі студії "Квартал 95" відвідали українських військових на Донбасі та Дніпропетровщині та привезли їм гуманітарну допомогу. Зокрема, цього разу актори передали транспорт, озброєння, їжу і навіть одноразові халати.

Ймовірно, таким чином українські зірки хочуть "виправитися" перед публікою за нещодавню допомогу лікарні "Охматдит". 

"Днями повернулися з Донбасу та з Дніпропетровщини. Відвідали бойові бригади на східному напрямку. Поспілкувалися з нашими захисниками та захисницями. Символічно, що у Словʼянську ми були якраз в десяту річницю звільнення міста від російських окупантів. Але як завжди найважливіша мета нашої поїздки — доставити військовим те, що допомагає їм наближати нашу перемогу", — наголосили актори.

Публікація зі сторінки студії "Квартал 95"
"Квартал 95" під час допомоги військовим. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на поїздку "Кварталу 95"

Як би українські гумористи не намагалися всіляко допомагати армії, їхні підписники ніколи не мовчать і постійно їх критикують. Так сталося і цього разу, коли українці відреагували на допис і залишили свої коментарі під ним.

  • Як ви гадаєте, що думають хлопці, дивлячись на таких бугаїв, які приїхали пореготати?
  • Ого, пару сумок в бусіку, щось в "Атб" купили? Ці фото коштували дорожче, ніж те, що вони там допомогли
  • Хороші вчинки робляться без піару
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Допомога "Охматдиту" від "Кварталу 95"

Нещодавно російські війська здійснили масовану атаку на столицю, зачепивши і всім відому лікарню "Охматдит". Після цих подій допомагати медичному закладу почали різні українські зірки. До них приєдналися і гумористи з "Кварталу 95".

Та якщо деякі передавали лікарні по декілька мільйонів, то актори виділили лише 500 тисяч гривень, чим не на жарт обурили українців.

Публікація зі сторінки студії "Квартал 95"
Повідомлення "Кварталу 95" про допомогу "Охматдиту". Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що студія "Квартал 95" потрапила у новий скандал після номеру про ТЦК. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Олена Кравець зізналася, чи повернеться вона працювати у "Квартал 95".

Також ми повідомляли про те, що актори студії "Квартал 95" обурили українців жартами про ухилянтів.

Квартал 95 Instagram шоу-бізнес українські зірки

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