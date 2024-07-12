Квартал 95 захейтили після допомоги Охматдиту — в чому причина

"Квартал 95" після допомоги "Охматдиту" звинуватили в піарі на війні
Актори студії "Квартал 95" продовжують допомагати українській армії під час повномасштабної війни. Цього разу відомі гумористи показали, як вони допомогли бійцям на Донбасі та Дніпропетровщині, але нарвалися на критику з боку українців.
Відповідні світлини оприлюднили на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соцмережі Instagram.
Допомога "Кварталу 95" українським бійцям
Гумористи зі студії "Квартал 95" відвідали українських військових на Донбасі та Дніпропетровщині та привезли їм гуманітарну допомогу. Зокрема, цього разу актори передали транспорт, озброєння, їжу і навіть одноразові халати.
Ймовірно, таким чином українські зірки хочуть "виправитися" перед публікою за нещодавню допомогу лікарні "Охматдит".
"Днями повернулися з Донбасу та з Дніпропетровщини. Відвідали бойові бригади на східному напрямку. Поспілкувалися з нашими захисниками та захисницями. Символічно, що у Словʼянську ми були якраз в десяту річницю звільнення міста від російських окупантів. Але як завжди найважливіша мета нашої поїздки — доставити військовим те, що допомагає їм наближати нашу перемогу", — наголосили актори.
Реакція українців на поїздку "Кварталу 95"
Як би українські гумористи не намагалися всіляко допомагати армії, їхні підписники ніколи не мовчать і постійно їх критикують. Так сталося і цього разу, коли українці відреагували на допис і залишили свої коментарі під ним.
- Як ви гадаєте, що думають хлопці, дивлячись на таких бугаїв, які приїхали пореготати?
- Ого, пару сумок в бусіку, щось в "Атб" купили? Ці фото коштували дорожче, ніж те, що вони там допомогли
- Хороші вчинки робляться без піару
Допомога "Охматдиту" від "Кварталу 95"
Нещодавно російські війська здійснили масовану атаку на столицю, зачепивши і всім відому лікарню "Охматдит". Після цих подій допомагати медичному закладу почали різні українські зірки. До них приєдналися і гумористи з "Кварталу 95".
Та якщо деякі передавали лікарні по декілька мільйонів, то актори виділили лише 500 тисяч гривень, чим не на жарт обурили українців.
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