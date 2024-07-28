Виктор Розовый показал шрам от трепанации — фото

Комик и военный Виктор Розовый. Фото: instagram.com/ligasmihu_official/

Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый показал шрам после операции на голове. Артист получил тяжелое осколочное ранение при выполнении боевого задания и сейчас проходит реабилитацию.

Соответствующие кадры он опубликовал в Stories на своей странице Instagram.

Читайте также:

Виктор Розовый о последствиях ранения

Военный и юморист поделился кадрами из больницы. Розовый второй раз показал последствия осколочного ранения головы, которое получил на фронте. В марте за его жизнь боролись врачи и провели тяжелую операцию с трепанацией.

Через некоторое время после хирургического вмешательства, Розовый решился показать шрамы от него подписчикам.

Несмотря на пережитое, артист не теряет юмора.

"Шрамы украшают мужчину, а шрамы от трепанации?", — подписал фото военный.

Ранение Виктора Розового. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Напомним, ранее военный посмеялся над пропагандистами. А также он эмоционально отреагировал на скандал с ветераном в ветклинике.