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Комик Виктор Розовый шокировал последствиями ранения на войне

28 июля 2024 13:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Виктор Розовый показал шрам от трепанации — фото
Комик и военный Виктор Розовый. Фото: instagram.com/ligasmihu_official/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый показал шрам после операции на голове. Артист получил тяжелое осколочное ранение при выполнении боевого задания и сейчас проходит реабилитацию.

Соответствующие кадры он опубликовал в Stories на своей странице Instagram.

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Военный и юморист поделился кадрами из больницы. Розовый второй раз показал последствия осколочного ранения головы, которое получил на фронте. В марте за его жизнь боролись врачи и провели тяжелую операцию с трепанацией.

Через некоторое время после хирургического вмешательства, Розовый решился показать шрамы от него подписчикам.

Несмотря на пережитое, артист не теряет юмора.

"Шрамы украшают мужчину, а шрамы от трепанации?", — подписал фото военный.

Розовый показал ранение
Ранение Виктора Розового. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Напомним, ранее военный посмеялся над пропагандистами. А также он эмоционально отреагировал на скандал с ветераном в ветклинике.

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