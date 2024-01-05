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Комиссия по журналистской этике проверила скандальный номер "Квартала 95" — что решили эксперты

5 января 2024 22:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Комиссия по журналистской этике проверила скандальный номер "Квартала 95" — что решили эксперты
Актеры студии "Квартал 95" Юрий Великий и Ирина Гатун в скандальном номере. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Эксперты комиссии по журналистской этике поделились результатами экспертизы скандального новогоднего номера студии "Квартал 95" о переселенке из временно оккупированного Скадовска Херсонской области. Они не обнаружили в номере дискриминации, и предупредили студию о "тонких гранях".

Об этом говорится в их отчете о проведении экспертизы.

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В КЖЭ подчеркнули, что юмор на чувствительные темы и дискриминация имеют очень тонкий предел, который "не стоит переступать".

"Юмор не должен способствовать ущемлению определенных, часто ошибочных, и стереотипов в отношении представителей определенных групп и клеймить их неполноценностью", — говорится в сообщении.

В то же время работники комиссии попросили медиа обращать внимание на наполнение эфира, а также проводить специальную экспертизу перед каждым выпуском подобных шоу.

"Комиссия приветствует шаги медиа по уменьшению ущерба от эфира путем удаления номера из Youtube и монтажа всего выпуска для удаления дискриминационного скетча из полного выпуска шоу. Хотя они произошли после бурной общественной реакции, в частности, заявления мэра временно оккупированного Скадовска, а видео на момент заявления еще продолжает находиться в открытом доступе, такая реакция указывает на осознание телеканалом вредных последствий, к которому может привести распространение этого видео в будущем", — подводят итоги эксперты.

Напомним, ранее в студии прокомментировали скандал с указанным номером. Там подчеркнули, что никого обидеть этим номером не хотели, а лишь хотели отметить то, что нужно пытаться переходить на украинский язык, не стесняясь ошибок.

В то же время журналист-блогер Андрей Луганский опубликовал фотографии актрисы номера Ирины Гатун, на которых она находилась в Крыму после его оккупации, и позировала в советской форме. За это она была внесена в реестр сайта "Миротворец". Впоследствии туда же попал и ее партнер по скандальному номеру, актер Юрий Великий.

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