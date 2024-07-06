У Польщі намагалися зірвати концерт Світлани Лободи

Співачка Світлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода продовжує гастролі містами Європи. Втім, в столиці Варшави біля концертного майданчика перед самим шоу артистки відбувся невеликий пікет проти 41-річної зіркової уродженки Ірпеня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також:

Проти Світлани Лободи висловилися у Варшаві

Збір відвідувачів перед концертом Лободи у столиці Польщі супроводжувався невеликим пікетом. Його організувала полька Маґдалена Нєвядомска. Щоб висловити свій протест, вона приїхала за 300 кілометрів з Катовіце.

Варшава: концерт Світлани Лободи у Варшаві супроводжується небагаточисельним пікетом



Його організувала полька Маґдалена Нєвядомска. Щоб висловити свій протест вона приїхала за 300 кілометрів з Катовіце. pic.twitter.com/qyzxIUs55O — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 6, 2024

Польку прийшли підтримати й дві українки. Вони тримали у руках плакати з написами "Хто тобі дав гроші", "Варшава без Лободи", "Харків без Лободи". Ксенія, біженка з Києва, обурена, що для Лободи війна триває з 2022 року, а не 2014-го.

"Тому тепер треба перевзутися швиденько. І те, що вона допомагає Україні, — це чудово. Але за які гроші? Ті, які вона в Росії заробила і заплатила податки, для того, щоб фінансувати війну проти нас", — зазначила мітингувальниця.

Фанати Лободи, які стали свідками пікету у Варшаві, переважно спокійно реагували на протест. Але були й поодинокі агресивні випади у бік мітингарів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колаборантка Таїсія Повалій зізналась, коли вона отримала російське громадянство. Також ми розповідали, що співачка Jerry Heil натякнула на участь у "Євробаченні-2025".