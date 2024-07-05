Таїсія Повалій розсекретила дату отримання російського паспорта

Російська співачка Таїсія Повалій. Фото: Wikimedia Commons

Російська співачка українського походження Таїсія Повалій дала чергове інтерв’ю кремлівським пропагандистам. Уродженка Київської області вкотре підтвердила наявність громадянства РФ.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Tatarka FM.

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Восени минулого року (2023) в ЗМІ почали з’являтися повідомлення, що Повалій отримала російське громадянство. Ба більше, в День Незалежності України зареєструвала індивідуальне підприємство (типу ФОП) у РФ вже за червоним паспортом.

Згодом вона підтвердила це фотографією на так званих виборах президента країни-терориста. А тепер зізналась, коли отримала громадянство.

"З 2004 року всі мої цінності намагалися зруйнувати. І в вересні 2022 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації… Добре, що є можливість все розпочати з нуля. Я вдячна небу, Росії, людям, які мені допомогли", — промовила колаборантка.

Також 59-річна артистка зазначила, що взяла кредит у РФ, аби придбати житло. За словами Повалій, вона буде активно працювати, бо хоче залишитися в Росії.

Колаборантка Таїсія Повалій з паспортом РФ. Фото: росЗМІ

Нагадаю, раніше ми писали, що пропутінський співак Тіматі будуватиме ресторани в окупованому Маріуполі. Також ми розповідали, що на стримінговому сервісі Spotify видалили пісні Лепса, Гагаріної та інших пропагандистів.