Таїсія Повалій розсекретила дату отримання російського паспорта

Зрадниця Таїсія Повалій зізналась, коли саме отримала російське громадянство
Російська співачка українського походження Таїсія Повалій дала чергове інтерв’ю кремлівським пропагандистам. Уродженка Київської області вкотре підтвердила наявність громадянства РФ.
Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Tatarka FM.
Таїсія Повалій про громадянство РФ
Восени минулого року (2023) в ЗМІ почали з’являтися повідомлення, що Повалій отримала російське громадянство. Ба більше, в День Незалежності України зареєструвала індивідуальне підприємство (типу ФОП) у РФ вже за червоним паспортом.
Згодом вона підтвердила це фотографією на так званих виборах президента країни-терориста. А тепер зізналась, коли отримала громадянство.
"З 2004 року всі мої цінності намагалися зруйнувати. І в вересні 2022 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації… Добре, що є можливість все розпочати з нуля. Я вдячна небу, Росії, людям, які мені допомогли", — промовила колаборантка.
Також 59-річна артистка зазначила, що взяла кредит у РФ, аби придбати житло. За словами Повалій, вона буде активно працювати, бо хоче залишитися в Росії.
Нагадаю, раніше ми писали, що пропутінський співак Тіматі будуватиме ресторани в окупованому Маріуполі. Також ми розповідали, що на стримінговому сервісі Spotify видалили пісні Лепса, Гагаріної та інших пропагандистів.
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