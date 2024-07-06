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Концерт Лободы в Варшаве пытались сорвать активисты с украинским флагом

6 июля 2024 23:55
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Стас Кожушко
Редактор
В Польше пытались сорвать концерт Светланы Лободы
Певица Светлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинская певица Светлана Лобода продолжает гастроли по городам Европы. Впрочем, в столице Варшавы у концертной площадки перед самым шоу артистки прошел небольшой пикет против 41-летней звездной уроженки Ирпеня.

Об этом сообщает "Радіо Свобода".

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Сборы посетителей перед концертом Лободы в столице Польши сопровождалось небольшим пикетом. Его организовала полька Магдалена Невядомска. Чтобы выразить свой протест, она приехала за 300 километров из Катовице.

Польку пришли поддержать и две украинки. Они держали в руках плакаты с надписями "Кто тебе дал деньги", "Варшава без Лободы", "Харьков без Лободы". Ксения, беженка из Киева, возмущена, что для Лободы война идет с 2022 года, а не с 2014-го.

"Поэтому теперь надо переобуться быстренько. И то, что она помогает Украине,это прекрасно. Но за какие деньги? Те, которые она в России заработала и заплатила налоги, для того, чтобы финансировать войну против нас", — отметила митингующая.

Фанаты Лободы, ставшие свидетелями пикета в Варшаве, преимущественно спокойно реагировали на протест. Но были и единичные агрессивные выпады в сторону митингующих.

Напомним, ранее мы писали, что коллаборантка Таисия Повалий призналась, когда она получила российское гражданство. Также мы рассказывали, что певица Jerry Heil намекнула на участие в "Евровидении-2025".

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