В Польше пытались сорвать концерт Светланы Лободы

Певица Светлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода продолжает гастроли по городам Европы. Впрочем, в столице Варшавы у концертной площадки перед самым шоу артистки прошел небольшой пикет против 41-летней звездной уроженки Ирпеня.

Об этом сообщает "Радіо Свобода".

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Сборы посетителей перед концертом Лободы в столице Польши сопровождалось небольшим пикетом. Его организовала полька Магдалена Невядомска. Чтобы выразить свой протест, она приехала за 300 километров из Катовице.

Варшава: концерт Светланы Лободы в Варшаве сопровождается немногочисленным пикетом



Его организовала полька Магдалена Невядомска. Чтобы выразить свой протест, она приехала в 300 километрах из Катовице. pic.twitter.com/qyzxIUs55O – Радио Свобода (@radiosvoboda) July 6, 2024

Польку пришли поддержать и две украинки. Они держали в руках плакаты с надписями "Кто тебе дал деньги", "Варшава без Лободы", "Харьков без Лободы". Ксения, беженка из Киева, возмущена, что для Лободы война идет с 2022 года, а не с 2014-го.

"Поэтому теперь надо переобуться быстренько. И то, что она помогает Украине, — это прекрасно. Но за какие деньги? Те, которые она в России заработала и заплатила налоги, для того, чтобы финансировать войну против нас", — отметила митингующая.

Фанаты Лободы, ставшие свидетелями пикета в Варшаве, преимущественно спокойно реагировали на протест. Но были и единичные агрессивные выпады в сторону митингующих.

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