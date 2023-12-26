Концерти зрадниці-Лоліти скасували по всій Росії після участі у "голій" вечірці

Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська. Фото: росЗМІ

Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська повідомила, що після участі у "майже голій" вечірці Насті Івлєєвої у московському клубі "Мутабор" її концерти почали скасовувати, а саму артистку "вирізають із ефірів".

Про це Мілявська повідомила російським ЗМІ.

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Після роспустної вечірки, яку блогерка Настя Івлєєва влаштувала у центрі Москви і на яку російські зірки поприходили майже голими, скасували велику кількість концертів співачки Лоліти, яка у той вечір була у мереживній білизні і панчохах, а ще повзала по підлозі.

Лоліта і Джиган на вечірці Івлєєвої в Москві. Фото: росЗМІ

"Я зараз плачу, що ще сказати. Там величезна кількість заходів мала бути. Але нічого, сподіваюся, що впораємося. Організатори кажуть, що багато заходів не відбудуться", — поскаржилася Лоліта.

Співачка, яка народилася на заході України, але підтримує країну-агресорку, розповіла, що через цю ситуацію навіть має проблеми зі здоров'ям.

Лоліта на вечірці Івлєєвої в Москві. Фото: росЗМІ

"Нічого не можу з цим зробити, тільки сприйняти як даність. Я засмутилася і тиск піднявся. Спробую триматися", — розповіла 60-річна співачка.

Російські телеграм-канал стверджують, що в той же час телеканал НТВ вирішив вирізати зі свого новорічного шоу "Маска" співака Філіпа Кіркорова, який також брав участь у вечірці Івлєєвої.

Що передувало

У московському клубі "Мутабор" 20 грудня відбулася вечірка, організована блогеркою і телеведучою Настею Івлєєвою, на якій діяв дрес-код almost naked ("майже голий").

Після заходу на нього почали скаржитися провладні активісти та депутати Держдуми. Як мінімум одного учасника вечірки відправили під адміністративний арешт за звинуваченням у ЛГБТ-пропаганді.

Роскомнадзор виявив ознаки "ЛГБТ-пропаганди" на фото та відео з вечірки Івлєєвої. На тлі хвилі критики організаторка вечірки та її учасники почали масово записувати відео із вибаченнями. Такі відеозаписи, зокрема, зробили Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Діма Білан.

⚡️Киркоров пожаловался Пескову на «голую вечеринку» Ивлеевой!



Бедросович виновато оправдывался,что участвовал в этом гомне,по обещанию..!🤦‍♀️



Но больше всего удивляет Песков и тут понимаешь,что пока такие как он у власти,таким как Киркоров и Ивлеева ничего не грозит… pic.twitter.com/CbAWURYS5L — Наташа Иванова (@NatasaIvanova9) December 24, 2023

Нагадаємо, колишні українці Лоліта Мілявська та Джиган прийшли на розпусну вечірку в Москві.

Також ми писали, що з соціальних мереж російської блогерки Івлєєвої зникли антивоєнні пости.