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Концерти зрадниці-Лоліти скасували по всій Росії після участі у "голій" вечірці

26 грудня 2023 19:23
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Концерти зрадниці-Лоліти скасували по всій Росії після участі у "голій" вечірці
Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська. Фото: росЗМІ
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська повідомила, що після участі у "майже голій" вечірці Насті Івлєєвої у московському клубі "Мутабор" її концерти почали скасовувати, а саму артистку "вирізають із ефірів".

Про це Мілявська повідомила російським ЗМІ.

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Після роспустної вечірки, яку блогерка Настя Івлєєва влаштувала у центрі Москви і на яку російські зірки поприходили майже голими,  скасували велику кількість концертів співачки Лоліти, яка у той вечір була у мереживній білизні і панчохах, а ще повзала по підлозі.

 

Лоліта і Джиган на вечірці Івлєєвої в Москві. Фото: росЗМІ

"Я зараз плачу, що ще сказати. Там величезна кількість заходів мала бути. Але нічого, сподіваюся, що впораємося. Організатори кажуть, що багато заходів не відбудуться", — поскаржилася Лоліта.

Співачка, яка народилася на заході України, але підтримує країну-агресорку, розповіла, що через цю ситуацію навіть має проблеми зі здоров'ям. 

 

Лоліта на вечірці Івлєєвої в Москві. Фото: росЗМІ

"Нічого не можу з цим зробити, тільки сприйняти як даність. Я засмутилася і тиск піднявся. Спробую триматися", — розповіла 60-річна співачка.

Російські телеграм-канал стверджують, що в той же час телеканал НТВ вирішив вирізати зі свого новорічного шоу "Маска" співака Філіпа Кіркорова, який також брав участь у вечірці Івлєєвої.

Що передувало

У московському клубі "Мутабор" 20 грудня відбулася вечірка, організована блогеркою і телеведучою Настею Івлєєвою, на якій діяв дрес-код almost naked ("майже голий").

Після заходу на нього почали скаржитися провладні активісти та депутати Держдуми. Як мінімум одного учасника вечірки відправили під адміністративний арешт за звинуваченням у ЛГБТ-пропаганді.

Роскомнадзор виявив ознаки "ЛГБТ-пропаганди" на фото та відео з вечірки Івлєєвої. На тлі хвилі критики організаторка вечірки та її учасники почали масово записувати відео із вибаченнями. Такі відеозаписи, зокрема, зробили Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Діма Білан.

 

Нагадаємо, колишні українці Лоліта Мілявська та Джиган прийшли на розпусну вечірку в Москві. 

Також ми писали, що з соціальних мереж російської блогерки Івлєєвої зникли антивоєнні пости.

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