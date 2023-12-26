Концерты предательницы-Лолиты отменили по всей России после участия в "голой" вечеринке

Певица-предательница Лолита Милявская. Фото: росСМИ

Певица-предательница Лолита Милявская сообщила, что после участия в "почти голой" вечеринке Насти Ивлеевой в московском клубе "Мутабор" ее концерты начали отменять, а саму артистку "вырезают из эфиров".

Об этом Милявская сообщила российским СМИ.

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После развратной вечеринки, которую блогер Настя Ивлеева устроила в центре Москвы и на которую российские звезды поприходили почти голыми, отменили большое количество концертов певицы Лолиты, которая в тот вечер была в кружевном белье и чулках, а еще ползала по полу.

Лолита и Джиган на вечеринке Ивлеевой в Москве. Фото: росСМИ

"Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся", — пожаловалась Лолита.

Певица, которая родилася на западе Украины, но поддерживает страну-агрессора, рассказала, что из-за этой ситуации у нее даже начались проблемы со здоровьем.

Лолита на вечеринке Ивлеевой в Москве. Фото: росСМИ

"Ничего не могу с этим поделать, только воспринять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться", — рассказала 60-летняя певица.

Российские телеграмм-канал утверждают, что в то же время телеканал НТВ решил вырезать из своего новогоднего шоу "Маска" певца Филиппа Киркорова, который также принимал участие в вечеринке Ивлеевой.

Что предшествовало

В московском клубе "Мутабор" 20 декабря состоялась вечеринка, организованная блогером и телеведущей Настей Ивлеевой, на которой действовал дресс-код almost naked ("почти голый").

После мероприятия на него начали жаловаться провластные активисты и депутаты Госдумы. Как минимум, одного участника вечеринки отправили под административный арест по обвинению в ЛГБТ-пропаганде.

Роскомнадзор обнаружил признаки "ЛГБТ-пропаганды" на фото и видео с вечеринки Ивлеевой. На фоне волны критики организатор вечеринки и ее участники начали массово записывать видео с извинениями. Такие видеозаписи, в частности, сделали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан.

⚡️Киркоров пожаловался Пескову на «голую вечеринку» Ивлеевой!



Бедросович виновато оправдывался,что участвовал в этом гомне,по обещанию..!🤦‍♀️



Но больше всего удивляет Песков и здесь понимаешь, что пока такие как он во власти, таким как Киркоров и Ивлеева ничего не грозит… pic.twitter.com – Наташа Иванова (@NatasaIvanova9) December 24, 2023

Напомним, бывшие украинцы Лолита Милявская и Джиган пришли на развратную вечеринку в Москве.

Также мы писали, что из социальных сетей российской блоггерки Ивлеевой исчезли антивоенные посты.