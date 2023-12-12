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Концертный фильм Бейонсе значительно просел в прокате и потерял лидерство в США

12 декабря 2023 07:15
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Стас Кожушко
Редактор
Концертный фильм Бейонсе значительно просел в прокате и потерял лидерство в США
Фрагмент из документального фильма Бейонсе. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фильм "Возрождение", задокументировавший мировое турне Renaissance певицы Бейонсе потерял лидерство в американском кинопрокате. Лента значительно просела за кассовыми сборами и занимает уже пятое место.

Об этом сообщает издание Billboard.

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Падение фильма Бейонсе

В первый уикенд музыкальная лента собрала более 21 млн долларов. Теперь же документалке прочат 77% падения и показатель сборов в 5 млн долларов сборов. Эксперты отметили, что столь большое падение на второй неделе свидетельствует о том, что фильм был рассчитан в основном на суперфанатов Бейонсе.

Кассовые сборы документального фильма Бейонсе по состоянию на 12.12.2023. Скриншот: Box Office Mojo

Подобное писали и о музыкальной документалке Тейлор Свифт, которую накануне журнал Time назвал "Человеком года". Впрочем, в отличие от Бейонсе, лента 33-летней певицы много дней удерживала лидерство в американском кинопрокате, несмотря на серьезную конкуренцию.

Как результат: почти четверть миллиарда мировых сборов, из которых 178 млн долларов — в США и Канаде. Подобный результат Бейонсе точно не сможет превзойти.

Кассовые сборы документального фильма Тейлор Свифт по состоянию на 12.12.2023. Скриншот: Box Office Mojo

Альбом Renaissance, в поддержку которого Бейонсе и поехала в мировое турне, артистка посвятила своему покойному двоюродному брату Джонни (она называет его дядей Джонни), умершим от болезни, связанной со СПИДом. Именно он шил первые концертные костюмы Бейонсе и вдохновлял ее.

Напомним, ранее мы писали, что группа Destiny's Child объединилась ради премьеры фильма Бейонсе. Также мы рассказывали, как Бритни Спирс справляется с одиночеством после развода.

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