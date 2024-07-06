Джамала розповіла, що окупанти забрали її будинок у Криму

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала розповіла, що представники російської окупаційної влади забрали ключі від її будинку у Криму. Вона наголосила, що вже кілька поколінь її народ не може залишити нічого своїм дітям, бо "злочинці знищують, руйнують, відбирають крадуть".

Про це стало відомо з соціальній мережі артистки.

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27 червня Джамала вперше відреагувала на повідомлення про те, що окупаційна влада в Криму планує так звану "націоналізацію майна", серед об'єктів якої є будинок співачки. Джамала зізналася, що важко пережила цю звістку, проте здаватися точно не планує.

Співачка Джамала повідомила, що окупанти відібрали її нерухомість. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала з рідними людьми. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала поділилася спогадами з дитячих років. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала в Криму у юні роки. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Вони забрали будинок…копаються у батьківських речах у родинних архівах…просто у цю мить вони забирають те, чим жили мої батьки. Над чим так важко працювали та власними руками, кров’ю і потом будували. Вони забрали навіть не у мене. А у моїх батьків", — написала в соціальній мережі співачка.

В коментарі для "Української правди" Джамала повідомила, що в будинку ніхто не проживав і за ним доглядали сусіди.

"Спочатку знайшли папірець. Тижня два тому прийшли "журналісти" і стали знімати будинок. Потім позавчора прийшов хтось і сказав, що будемо все оформляти. Потім прийшли і забрали ключі у сусідів. Їм навіть не треба було нічого зламувати. А сьогодні вони прийшли і описували майно. Сьогодні можна сказати забрали будинок", — зазначила Джамала.

Нещодавно співачка, яка на початку повномасштабної війни в Україні вивезла своїх двох синів за кордон, повідомила, що перевезла дітей назад в Україну.

Нагадаємо, Джамала кардинально змінила зачіску.