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Копаються у батьківських речах — Джамала розповіла, що окупанти забрали її будинок у Криму

6 липня 2024 10:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Джамала розповіла, що окупанти забрали її будинок у Криму
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Джамала розповіла, що представники російської окупаційної влади забрали ключі від її будинку у Криму. Вона наголосила, що вже кілька поколінь її народ не може залишити нічого своїм дітям, бо "злочинці знищують, руйнують, відбирають крадуть".

Про це стало відомо з соціальній мережі артистки.

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27 червня Джамала вперше відреагувала на повідомлення про те, що окупаційна влада в Криму планує так звану "націоналізацію майна", серед об'єктів якої є будинок співачки. Джамала зізналася, що важко пережила цю звістку, проте здаватися точно не планує.

 

Співачка Джамала повідомила, що окупанти відібрали її нерухомість
Співачка Джамала повідомила, що окупанти відібрали її нерухомість. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Співачка Джамала з рідними людьми
Співачка Джамала з рідними людьми. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Співачка Джамала поділилася спогадами з дитячих років. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Співачка Джамала поділилася спогадами з дитячих років. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Співачка Джамала в Криму у юні роки
Співачка Джамала в Криму у юні роки. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

"Вони забрали будинок…копаються у батьківських речах у родинних архівах…просто у цю мить вони забирають те, чим жили мої батьки. Над чим так важко працювали та власними руками, кров’ю і потом будували. Вони забрали навіть не у мене. А у моїх батьків", — написала в соціальній мережі співачка.

В коментарі для "Української правди" Джамала повідомила, що в будинку ніхто не проживав і за ним доглядали сусіди.

"Спочатку знайшли папірець. Тижня два тому прийшли "журналісти" і стали знімати будинок. Потім позавчора прийшов хтось і сказав, що будемо все оформляти. Потім прийшли і забрали ключі у сусідів. Їм навіть не треба було нічого зламувати. А сьогодні вони прийшли і описували майно. Сьогодні можна сказати забрали будинок", — зазначила Джамала.

Нещодавно співачка, яка на початку повномасштабної війни в Україні вивезла своїх двох синів за кордон, повідомила, що перевезла дітей назад в Україну.

Нагадаємо, Джамала кардинально змінила зачіску.

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