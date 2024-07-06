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Копаются в родительских вещах — Джамала рассказала, что оккупанты забрали ее дом в Крыму

6 июля 2024 10:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Джамала рассказала, что оккупанты забрали ее дом в Крыму
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Джамала рассказала, что представители российских оккупационных властей забрали ключи от ее дома в Крыму. Она подчеркнула, что уже несколько поколений ее народ не может оставить ничего своим детям, потому что "преступники уничтожают, разрушают, отбирают воруют".

Об этом стало известно из социальной сети артистки.

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27 июня Джамала впервые отреагировала на сообщение о том, что оккупационные власти в Крыму планируют так называемую "национализацию имущества", среди объектов которой есть дом певицы. Джамала призналась, что тяжело пережила это известие, однако сдаваться точно не планирует.

 

Певица Джамала сообщила, что оккупанты отобрали ее недвижимость.
Певица Джамала сообщила, что оккупанты отобрали ее недвижимость. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала с родными людьми
Певица Джамала с родными людьми. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Копаются в родительских вещах — Джамала рассказала, что оккупанты забрали ее дом в Крыму - фото 3
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Певица Джамала в Крыму в юные годы
Певица Джамала в Крыму в юные годы. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

"Они забрали дом… копаются в родительских вещах в семейных архивах… просто в этот момент они забирают то, чем жили мои родители. Над чем так тяжело работали и собственными руками, кровью и потом строили. Они забрали даже не у меня. А у моих родителей" , — написала в социальной сети певица.

В комментарии для "Украинской правды" Джамала сообщила, что в доме никто не проживал и за ним ухаживали соседи.

"Сначала нашли бумажку. Недели две назад пришли "журналисты" и стали снимать дом. Потом позавчера пришел кто-то и сказал, что будем все оформлять. Потом пришли и забрали ключи у соседей. Им даже не нужно было ничего взламывать. А сегодня они пришли и описывали имущество. Сегодня можно сказать забрали дом", — сказала Джамала.

Недавно певица, которая в начале полномасштабной войны в Украину вывезла своих двух сыновей за границу, сообщила, что перевезла детей обратно в Украину.

Напомним, Джамала кардинально сменила прическу.

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