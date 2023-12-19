Копия принца Луи — Кейт Миддлтон восхищала сеть собственным детским фото

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон и принц Луи. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская поразила королевских поклонников после того, как поделилась детской фотографией, на которой она наслаждается Рождеством в кругу семьи. Многие назвали принца Луи ее "копией".

Об этом пишет Daily Mail.

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41-летняя принцесса Уэльская опубликовала фотографию из семейного фотоальбома Миддлтонов, в рамках промо ее концерта рождественских колядок, которая будет транслироваться на ITV в канун Рождества. Трогательная фотография была сделана в 1983 году, когда будущей принцессе Уэльской оставались всего месяц до празднования своего второго дня рождения.

На снимке будущая супруга принца Уильяма изображена в красно-синем полосатом платье, темно-синем кардигане и разноцветном ожерелье из бисера. Представительница королевской семьи, у которой были короткие каштановые волосы, сидит за столом, украшенным праздничными свечами.

Кейт Миддлтон в детстве. Фото: Reuters

Позади королевской особы каминная полка из темного дерева, покрытая еловыми ветвями, лентами и сказочными огнями.

Изображение привело в восторг фанатов королевских супругов — многое сравнили Кейт и принца Луи.

"Какой замечательный сюрприз! Ее Королевское Высочество было таким милым ребенком".

"Ого, я думал, что это принц Луи!"

"Она действительно копия Луи".

"Двойник принца Луи", — пишут фоловеры.

Королевские поклонники были в восторге от детского фото принцессы. Фото: социальные сети

Королевские поклонники были в восторге от детского фото принцессы. Фото: социальные сети

Королевские поклонники были в восторге от детского фото принцессы. Фото: социальные сети

Служба рождественских колядок состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 9 декабря, и ее посетили принц Уильям и трое детей пары принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Пятилетний принц Луи снова привлек внимание, задув свечу своей сестры.

Перед началом концерта Кейт прогулялась аббатством, разговаривая с вдохновившими ее молодыми людьми.

Сама принцесса сделала особый праздничный подарок для гостей концерта — исполнение песни "Last Christmas" на фортепиано Джона Леннона. Перед началом концерта Кейт встретилась со знаменитостями в часовне аббатства 16 века. Богослужение началось с популярной колядки "Однажды в городе царя Давида", а собравшиеся также услышали дуэт Беверли Найт и Адама Ламберта, исполнивших The Christmas Song, спетую Натом Кингом Коулом.

Напомним, платье принцессы Дианы продали за миллион долларов.

Ранее принц Луи не оставил в покое родных в церкви.