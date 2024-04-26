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Король Чарльз эмоционально поругался с лучшей подругой покойной Елизаветы II

26 апреля 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Король Чарльз поссорился с подругой покойной Елизаветы II стилисткой Анджелой Келли.
Стилист Анджела Келли и покойная королева Великобритании Елизавета II. Фото: instagram/lepiuaffascinantidimilano
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Костюмер Анджела Келли была близкой подругой покойной королевы. Однако отношения с ее сыном, королем Чарльзом, дали трещину. Она выложила личные фото семьи, и это разозлило главу страны.

Об этом пишет Daily Mail.

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Стилист Анджела Келли сначала была помощницей королева Елизаветы, а затем стала близкой подругой. Они вместе придумывали стильные образы величества и посещали модные показы.

Костюмер опубликовала личные фото королевской семьи, и это разозлило Чарльза. Он счел эти снимки неуместными, поэтому оставлял их в архиве. Из-за своего поступка Келли даже заставили покинуть коттедж в Виндзоре.

Фотографии появились в книге стилиста 2019 года "Королева, костюмер и шкаф с платьями". На них Елизавета держит руки в карманах.

"Ее Величество принимала разные позы, с руками в карманах и с руками на бедрах, имитируя позу профессиональной модели", — пояснила она.

Фото в книге "Книга "The Queen, The Dresser and the Wardrobe". Фото: Книга "The Queen, The Dresser and the Wardrobe". Фото: Vogue
Покойная королева Елизавета II. Фото: Книга "The Queen, The Dresser and the Wardrobe".

Чарльз был в гневе, ведь произошло не так, как он хотел.

"Ему совсем не нравилось то, что он считал злоупотреблением добродушием своей матери", — отмечает инсайдер.

Книга "The Queen, The Dresser and the Wardrobe". Фото: instagram.com/agenthighheels/
Книга "The Queen, The Dresser and the Wardrobe". Фото: instagram.com/agenthighheels/

Интересно, что Келли не сильно любили еще при жизни королевы. Во Дворце ее прозвали — АК-47. В своих мемуарах принц Гарри описывал ее как "нарушительницу, которая вечно мешает спокойствию". Именно Келли участвовала в громком конфликте с Меган Маркл из-за тиары на ее свадьбу.

Напомним, принцесса Кейт Миддлтон получила почетную награду Великобритании. Также принц Гарри проиграл последний суд. А Меган Маркл устроила фотосессию со звездой "Форс-мажоров".

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