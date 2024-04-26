Король Чарльз поссорился с подругой покойной Елизаветы II стилисткой Анджелой Келли.

Король Чарльз эмоционально поругался с лучшей подругой покойной Елизаветы II
Костюмер Анджела Келли была близкой подругой покойной королевы. Однако отношения с ее сыном, королем Чарльзом, дали трещину. Она выложила личные фото семьи, и это разозлило главу страны.
Об этом пишет Daily Mail.
Анджела Келли выложила фотографии Елизаветы II — это возмутило короля
Стилист Анджела Келли сначала была помощницей королева Елизаветы, а затем стала близкой подругой. Они вместе придумывали стильные образы величества и посещали модные показы.
Костюмер опубликовала личные фото королевской семьи, и это разозлило Чарльза. Он счел эти снимки неуместными, поэтому оставлял их в архиве. Из-за своего поступка Келли даже заставили покинуть коттедж в Виндзоре.
Фотографии появились в книге стилиста 2019 года "Королева, костюмер и шкаф с платьями". На них Елизавета держит руки в карманах.
"Ее Величество принимала разные позы, с руками в карманах и с руками на бедрах, имитируя позу профессиональной модели", — пояснила она.
Чарльз был в гневе, ведь произошло не так, как он хотел.
"Ему совсем не нравилось то, что он считал злоупотреблением добродушием своей матери", — отмечает инсайдер.
Интересно, что Келли не сильно любили еще при жизни королевы. Во Дворце ее прозвали — АК-47. В своих мемуарах принц Гарри описывал ее как "нарушительницу, которая вечно мешает спокойствию". Именно Келли участвовала в громком конфликте с Меган Маркл из-за тиары на ее свадьбу.
Напомним, принцесса Кейт Миддлтон получила почетную награду Великобритании. Также принц Гарри проиграл последний суд. А Меган Маркл устроила фотосессию со звездой "Форс-мажоров".
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