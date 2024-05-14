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Король Чарльз III признался, какой орган чувств дал сбой в работе во время лечения рака

14 мая 2024 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
У короля Чарльза III появился побочный эффект при лечении онкологии
Король Великобритании Чарльз III. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Король Великобритании Чарльз III посетил музей армии самолетов в Хэмпшире. Компанию ему составил старший сын, принц Уильям. В разговоре с ветераном британской армии монарх признался о состоянии своего здоровья.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Чарльз III имеет побочные эффекты от лечения

Ветеран британской армии Аарон Мепплбек поделился с королем Чарльзом III, что прошел курс химиотерапии во время лечения рака яичек и потерял ощущение вкуса. Монарх поблагодарил Аарона за откровенность и ответил — он имеет такой же побочный эффект. Таким образом, отец принцев Уильяма и Гарри подтвердил, что потерял чувство вкуса во время своей борьбы с раком простаты.

Об онкологии Чарльз III сообщил в феврале этого года. Своим примером он решил мотивировать мужчин не забывать проверять состояние своего здоровья. Букингемский дворец получил запросы от таблоидов прокомментировать ответ короля ветерана британской армии. Впрочем, ответ пресса пока не получили.

Отметим, что детали лечения 75-летнего монарха не раскрываются. Чарльз III рассказал о побочных эффектах менее чем через две недели после того, как 30 апреля приступил к своим гражданским обязанностям после отпуска. Он понадобился ему для восстановления после лечения.

Чарльз III и принц Уильям на встрече с военными
Король Чарльз III и принц Уильям в музее армии самолетов в Хэмпшире. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, на какую суперзвезду король Чарльз променял встречу с принцем Гарри. Также мы рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл посетили детей в Нигерии.

болезнь
лечение
король Чарльз ІІІ
королевская семья
онкология

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