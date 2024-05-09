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Король Чарльз зі стильною дружиною влаштував садову вечірку

9 травня 2024 12:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Король Чарльз зі стильною дружиною влаштував садову вечірку
Король Чарльз з дружиною королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британська королівська родина продемонструвала згуртованість, підтримавши короля Чарльза на першій цього літнього сезону садовій вечірці біля Букінгемського палацу. Його Величність супроводжували його дружина королева Камілла, герцог та герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна, а також герцог та герцогиня Глостерські.

Про це пише Daily Mail.

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Після вечірки в саду король Чарльз дав традиційну аудієнцію "по середах" прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, а потім провів щотижневе засідання Таємної ради.

 

Король Чарльз зі стильною дружиною влаштував садову вечірку - фото 1
Король Чарльз. Фото: Reuters

 

Король Чарльз. Фото: Reuters
Король Чарльз. Фото: Reuters

 

Король Чарльз з дружиною королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters
Король Чарльз з дружиною королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters

 

Напередодні представник Гаррі повідомив, що у принца не буде особистої зустрічі з королем, оскільки Його Величність має щільно завантажений графік. Передбачається, що принц Гаррі поїде з Великої Британії 9 травня.

Через кілька днів після того, як королю поставили діагноз онкологія, він з Гаррі розмовляв близько пів години. Повідомляється, що 39-річний Гаррі "дуже хоче" побачити батька під час своєї поїздки в Лондон і, як кажуть, "підтримував регулярний контакт" із 75-річним Чарльзом, відколи той оголосив, що хворий на рак.

Принц Вільям не міг би бути присутній на цій зустрічі. У п’ятницю він має завдання в Корнуоллі та на островах Сіллі. Меган не прилетіла з Гаррі у Велику Британію.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали раніше небаченим весільним фото. А відома аристократка змінила британське громадянство.

принц Гаррі
король Чарльз ІІІ
королівська родина
Королева-консорт Камілла

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