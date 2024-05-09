Король Чарльз зі стильною дружиною влаштував садову вечірку

Король Чарльз з дружиною королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters

Британська королівська родина продемонструвала згуртованість, підтримавши короля Чарльза на першій цього літнього сезону садовій вечірці біля Букінгемського палацу. Його Величність супроводжували його дружина королева Камілла, герцог та герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна, а також герцог та герцогиня Глостерські.

Про це пише Daily Mail.

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Після вечірки в саду король Чарльз дав традиційну аудієнцію "по середах" прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, а потім провів щотижневе засідання Таємної ради.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Король Чарльз. Фото: Reuters

Король Чарльз з дружиною королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters

Напередодні представник Гаррі повідомив, що у принца не буде особистої зустрічі з королем, оскільки Його Величність має щільно завантажений графік. Передбачається, що принц Гаррі поїде з Великої Британії 9 травня.

Через кілька днів після того, як королю поставили діагноз онкологія, він з Гаррі розмовляв близько пів години. Повідомляється, що 39-річний Гаррі "дуже хоче" побачити батька під час своєї поїздки в Лондон і, як кажуть, "підтримував регулярний контакт" із 75-річним Чарльзом, відколи той оголосив, що хворий на рак.

Принц Вільям не міг би бути присутній на цій зустрічі. У п’ятницю він має завдання в Корнуоллі та на островах Сіллі. Меган не прилетіла з Гаррі у Велику Британію.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали раніше небаченим весільним фото. А відома аристократка змінила британське громадянство.