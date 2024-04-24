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Король Чарльз наградил больную Кейт Миддлтон почетным званием

24 апреля 2024 11:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Король Чарльз наградил больную Кейт Миддлтон почетным званием
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Кейт Миддлтон и принц Уильям получили от короля Чарльза новые звания. Последний объявил о нескольких новых назначениях для членов королевской семьи.

Об этом пишет Daily Mail.

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75-летний король назначил свою невестку Кейт Миддлтон 42-м Королевским компаньоном Ордена почетных компаньонов. Звание было основано Георгом V в 1917 году для признания выдающихся достижений в искусстве, науке, медицине и государственной службе.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Среди других участников: Дэвид Аттенборо, Элтон Джон, Анна Винтур, Джуди Денч, Мэгги Смит.

В Букингемском дворце заявили, что король Чарльз гордится Кэтрин за ее смелость в высказываниях, особенно в речи об объявлении диагноза рак.

Принц Уильям получил от отца звание великого магистра почетного ордена Бат. Должность была вакантна с 2022 года после вступления на престол короля Чарльза, занимавшего эту должность с 1974-го по 2022 год.

 

Принц Уильям. Фото: Reuters
Принц Уильям. Фото: Reuters

Самый почетный орден был основан королем Георгом I в 1725 году. Им награждаются военнослужащие или граждане за образцовую службу.

Напомним, принц Уильям впервые вышел на публику после новости о диагнозе Кейт Миддлтон. А сестра Меган Маркл хочет, чтобы Кейт Миддлтон свидетельствовала в ее пользу в суде.

Кейт Миддлтон
принц Чарльз
король Чарльз ІІІ
королевская семья

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