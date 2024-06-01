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Король Чарльз погрожує розірвати стосунки зі скандальним братом

1 червня 2024 08:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Король Чарльз погрожує розірвати стосунки зі скандальним братом
Король Чарльз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Король Чарльз погрожує розірвати стосунки з принцом Ендрю, якщо опальний герцог і надалі відмовлятиметься залишити королівські апартаменти і не переїде до свого нового будинку Фрогмор Котедж. Ендрю, який більше не має офіційних обов’язків після того, як був змушений піти у відставку через скандал із Джеффрі Епштейном, ділить 30-кімнатний особняк вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів зі своєю колишньою дружиною Сарою, герцогинею Йоркською.

Про це пише Daily Mail.

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Король давно намагався змусити свого брата, який не має джерела доходу, залишити Віндзорський маєток на тлі чуток, що принц Уельський хоче оселитися там, як спадкоємець престолу. Хоча джерела, близькі до короля, сказали, що він готовий платити за комфортне життя свого брата за рахунок приватних коштів герцогства Ланкастерського, рівень фінансування має бути відповідним.

 

Принц Ендрю із ексдружиною Сарою Йоркською. Фото: Reuters
Принц Ендрю із ексдружиною Сарою Йоркською. Фото: Reuters

 

"На жаль, якщо Ендрю відмовиться виїхати, король може бути змушений переглянути весь пакет підтримки, який він надає, і герцог буде зобов’язаний фінансувати левову частку грошей, які виділяються на безпеку, житло та спосіб життя. Кожен дбає про своє благополуччя і дбає про свої інтереси, але є межі терпіння та толерантності", — розповів друг короля.

Минулого року з’явилися заяви про те, що Ендрю не може покривати 400 000 фунтів стерлінгів на рік на утримання королівського житла, яке, як вважають, коштує 30 мільйонів фунтів. Повідомлялося, що герцогу сказали, що йому доведеться поїхати.

Котедж Фрогмор, у якому раніше проживали герцог і герцогиня Сассекські, у хорошому стані завдяки роботі, яку провели Гаррі та Меган перед їх переїздом до США.

Нагадаємо, король Данії зробив дружині коштовний подарунок на тлі скандалу. А раніше король Данії потрапив у скандал із фотошопом.

король Чарльз ІІІ
Англія
королівська родина
скандал

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