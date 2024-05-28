Король Данії на тлі чуток про зраду зробив дружині неймовірний подарунок

Король Фредерік Х з дружиною королевою Мері. Фото: Reuters

Король Данії Фредерік вшанував свою дружину королеву Мері рідкісним і безцінним подарунком у свій 56-й день народження — на тлі чуток, що їхні стосунки пройхдили перевірку на міцність. Король відзначив свою дружину австралійського походження Великим командорським хрестом Датського ордена.

Про це пише Daily Mail.

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Ця честь надавалася протягом всієї історії — сьогодні живі лише сім власників титулу, включаючи королеву Маргрете та принца Йоахіма. Король Фредерік і його брат принц Йоахім були останніми, хто отримав пристижну нагороду в 2004 році.

Нагорода, якою король Данії відзначив свою дружину. Фото: instagram.com/detdanskekongehus/

Лише вісім осіб отримують орден, який вшановує вірних служителів Данії за заслуги в державній чи військовій службі, за особливий внесок у мистецтво, науку чи бізнес-життя, або за роботу в інтересах Данії.

Колись відомий як "Білі лицарі", орден спочатку отримували королівські та знатні особи — до того, як Крістіан VIII порушив традицію в 1840 році, присудивши орден своїй тітці, королеві Марії Софі Фредерікке.

Королівське подружжя виглядало спокійно, коли разом з’явилися на балконі замку Амалієнборг на честь першого дня народження Фредерікв у якості короля. Королева Мері позувала на балконі в рожевій сукні від numero ventuno. Вона розпустила волосся та одягла золотий годинник, намисто та сережки для цієї нагоди.

Її донька, принцеса Ізабелла одягла сукню міді з запахом Aliane від Zimmermann вартістю 1100 доларів. Інша донька — принцеса Жозефіна вибрала сукню з віскозного льону з поясом Burnout від Paul and Joe Paris.

Відносини монаршої пари були під пильною увагою із листопада минулого року, коли тодішній спадкоємний принц був сфотографований під час вечірньої прогулянки в Мадриді зі світською левицею Геновевою Казановою. Під час вечірнього відпочинку принц Фредерік і Казанова відвідали виставку Пабло Пікассо, прогулялися парком Ель-Ретіро і пізніше пішли на вечерю. Фредерік та його знайома змінили своє вбрання на вечірнє. Вони дивилася фламенко в іспанському ресторані El Corral de la Moreria до опівночі. Поруч сиділи двоє охоронців датського принца, а інші клієнти пішли, офіціанти закінчували свою зміну і вимикали світло. Пара не виходила з ресторану до першої ночі, коли вони вийшли на вулицю та сіли в машину. Принц Фредерік відкрив двері машини для своєї супутниці. Наступного дня спадкоємця датського престолу на машині доставили в аеропорт, звідки він полетів додому в Данію.

Нагадаємо, король Чарльз не зустрівся із принцом Гаррі, та бачився із Бекхемом. А раніше ми писали, що перша леді Нігерії закликала не оголюватися після візиту Меган Маркл.