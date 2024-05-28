Король Данії на тлі чуток про зраду зробив дружині неймовірний подарунок
Король Данії Фредерік вшанував свою дружину королеву Мері рідкісним і безцінним подарунком у свій 56-й день народження — на тлі чуток, що їхні стосунки пройхдили перевірку на міцність. Король відзначив свою дружину австралійського походження Великим командорським хрестом Датського ордена.
Про це пише Daily Mail.
Король Данії зробив розкішний подарунок дружині
Ця честь надавалася протягом всієї історії — сьогодні живі лише сім власників титулу, включаючи королеву Маргрете та принца Йоахіма. Король Фредерік і його брат принц Йоахім були останніми, хто отримав пристижну нагороду в 2004 році.
Лише вісім осіб отримують орден, який вшановує вірних служителів Данії за заслуги в державній чи військовій службі, за особливий внесок у мистецтво, науку чи бізнес-життя, або за роботу в інтересах Данії.
Колись відомий як "Білі лицарі", орден спочатку отримували королівські та знатні особи — до того, як Крістіан VIII порушив традицію в 1840 році, присудивши орден своїй тітці, королеві Марії Софі Фредерікке.
Королівське подружжя виглядало спокійно, коли разом з’явилися на балконі замку Амалієнборг на честь першого дня народження Фредерікв у якості короля. Королева Мері позувала на балконі в рожевій сукні від numero ventuno. Вона розпустила волосся та одягла золотий годинник, намисто та сережки для цієї нагоди.
Її донька, принцеса Ізабелла одягла сукню міді з запахом Aliane від Zimmermann вартістю 1100 доларів. Інша донька — принцеса Жозефіна вибрала сукню з віскозного льону з поясом Burnout від Paul and Joe Paris.
Відносини монаршої пари були під пильною увагою із листопада минулого року, коли тодішній спадкоємний принц був сфотографований під час вечірньої прогулянки в Мадриді зі світською левицею Геновевою Казановою. Під час вечірнього відпочинку принц Фредерік і Казанова відвідали виставку Пабло Пікассо, прогулялися парком Ель-Ретіро і пізніше пішли на вечерю. Фредерік та його знайома змінили своє вбрання на вечірнє. Вони дивилася фламенко в іспанському ресторані El Corral de la Moreria до опівночі. Поруч сиділи двоє охоронців датського принца, а інші клієнти пішли, офіціанти закінчували свою зміну і вимикали світло. Пара не виходила з ресторану до першої ночі, коли вони вийшли на вулицю та сіли в машину. Принц Фредерік відкрив двері машини для своєї супутниці. Наступного дня спадкоємця датського престолу на машині доставили в аеропорт, звідки він полетів додому в Данію.
Нагадаємо, король Чарльз не зустрівся із принцом Гаррі, та бачився із Бекхемом. А раніше ми писали, що перша леді Нігерії закликала не оголюватися після візиту Меган Маркл.
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