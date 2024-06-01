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Король Чарльз угрожает разорвать отношения со скандальным братом

1 июня 2024 08:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Король Чарльз угрожает разорвать отношения со скандальным братом
Король Чарльз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Король Чарльз грозится разорвать отношения с принцем Эндрю, если опальный герцог и в дальнейшем будет отказываться покинуть королевские апартаменты и не переедет в свой новый дом Фрогмор Коттедж. Эндрю, больше не имеющий официальных обязанностей после того, как был вынужден уйти в отставку из-за скандала с Джеффри Эпштейном, делит 30-комнатный особняк стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов со своей бывшей супругой Сарой, герцогиней Йоркской.

Об этом пишет Daily Mail.

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Король давно пытался заставить своего брата, у которого нет источника дохода, оставить Виндзорское имение на фоне слухов, что принц Уэльский хочет поселиться там, как наследник престола. Хотя источники, близкие королю, сказали, что он готов платить за комфортную жизнь своего брата за счет частных средств герцогства Ланкастерского, уровень финансирования должен быть соответствующим.

 

Принц Эндрю с экс-супругой Сарой Йоркской
Принц Эндрю с экс-супругой Сарой Йоркской. Фото: Reuters

 

"К сожалению, если Эндрю откажется съехать, король может быть вынужден пересмотреть весь пакет поддержки, который он оказывает, и герцог будет обязан финансировать львиную долю средств, выделяемых на безопасность, жилье и образ жизни. Каждый заботится о своем благополучии и заботится о своих интересах, но есть пределы терпения и толерантности", — рассказал друг короля.

В прошлом году появились заявления о том, что Эндрю не может покрывать 400 тысяч фунтов стерлингов в год на содержание королевского жилья, которое, как полагают, стоит 30 миллионов фунтов. Поэтому герцогу сообщили, что ему необходимо покинуть дом.

Сообщалось, что герцогу сказали, что ему придется оставить собственность.

Коттедж Фрогмор, в котором раньше проживали герцог и герцогиня Сассекские, в хорошем состоянии благодаря работе, которую провели Гарри и Меган перед их переездом в США.

Напомним, король Дании сделал супруге драгоценный подарок на фоне скандала. А раньше король Дании попал в скандал с фотошопом.

король Чарльз ІІІ
Англия
королевская семья
скандал

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