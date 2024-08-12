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Король Чарльз прокоментував масові заворушення проти мігрантів у Великій Британії

12 серпня 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Король Чарльз відреагував на напад у Саутпорті
Король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Король Чарльз щоденно отримує інформацію про насильницькі заворушення по всій Великій Британії. Монарх сподівається, що "взаємна повага і розуміння" відновлять єдність і зміцнять націю.

Про це повідомляє People.

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Король Чарльз висловився щодо трагедії у Саутпорті

75-річний король перебуває в Шотландії на традиційному відпочинку королівської сім'ї наприкінці літа, і він неодноразово здійснював приватні дзвінки з приводу інциденту у Саутпорті та масових заворушень в країні проти мігрантів.

Заворушення спалахнули після того, як 29 липня в Саутпорті (Англія) невідомий із ножем у руках вбив трьох дітей. Сталося це на заняттях з танців і йоги, присвячених творчості Тейлор Свіфт.

Дезінформація в соціальних мережах про особу нападника та антиімміграційна риторика ультраправих активістів підживлювали заворушення. Чарльз зіткнувся з критикою за запізнілу реакцію на заворушення і расизм.

"На додаток до приватних дзвінків, які Його Величність робив протягом тижня щодо нещодавніх подій — і, зокрема, впливу, який вони мали на постраждалі громади — сьогодні ввечері Король провів телефонну аудієнцію з Прем'єр-міністром, а також мав спільну розмову з Головою Ради начальників Національної поліції, Головним констеблем Гевіном Стівенсом і Золотим Командором Великої Британії Беном Харрінгтоном, Головним констеблем графства Ессекс", — заявив речник Букінгемського палацу.

Його Величність висловив свою сердечну подяку поліції та службам екстреної допомоги за все, що вони роблять для відновлення миру в тих районах, які постраждали від насильницьких заворушень.

"Його Величність сподівається, що спільні цінності взаємної поваги та розуміння будуть і надалі зміцнювати та об'єднувати націю", — додав речник палацу.

Хоча члени британської королівської сім'ї за конституцією є аполітичними, а король Чарльз не відіграє політичної ролі, відомо, що вони висловлюють свою позицію з приводу важливих подій. Після смертельного нападу на дитячому занятті з йоги і танців, минулого тижня, король Чарльз, принц Вільям та Кейт Міддлтон оприлюднили заяву з приводу трагедії.

Король Чарльз опублікував послання, в якому сказав, що він і королева Камілла були "глибоко шоковані, почувши про цей жахливий інцидент", принесли співчуття всім, хто постраждав у Саутпорті.

"Ми надсилаємо наші найщиріші співчуття, молитви і найглибші співчуття сім'ям і близьким тих, хто так трагічно загинув, і всім тим, хто постраждав від цієї справді жахливої атаки", — сказав суверен.

Хоча влада заарештувала 17-річного місцевого жителя і заявила, що не розглядає інцидент як пов'язаний з тероризмом, по всій Англії і Північній Ірландії спалахнули заворушення, що призвели до розбрату. 

Нагадаємо, одкровення Меган Маркл про суїцидальні думки жорстоко розкритикували. А також ми розповідали, що Кейт Міддлтон уникає скандалів із принцом Гаррі.

Великобританія трагедія Англія принц Вільям король Чарльз ІІІ королівська родина

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08:16 Партнер Довбика по Ромі відмовився від 100 млн євро зарплати у Саудівській Аравії

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