Король Чарльз отреагировал на нападение в Саутпорте

Король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Король Чарльз ежедневно получает информацию о насильственных беспорядках по всей Великобритании. Монарх надеется, что "взаимное уважение и понимание" восстановят единство и укрепят нацию.

Об этом сообщает People.

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75-летний король находится в Шотландии на традиционном отдыхе королевской семьи в конце лета и неоднократно совершал частные звонки по поводу инцидента в Саутпорте и массовых беспорядков в стране против мигрантов.

Беспорядки вспыхнули после того, как 29 июля в Саутпорте (Англия) неизвестный с ножом в руках убил троих детей. Случилось это на занятиях по танцам и йоге, посвященных творчеству Тейлор Свифт.

Дезинформация в социальных сетях о личности напавшего и антииммиграционная риторика ультраправых активистов подпитывали беспорядки. Чарльз столкнулся с критикой за запоздалую реакцию на беспорядки и расизм.

"В дополнение к частным звонкам, которые Его Величество совершал в течение недели относительно недавних событий — и, в частности, влияния, которое они имели на пострадавшие общины — сегодня вечером Король провел телефонную аудиенцию с Премьер-министром, а также общался с Главой Совета начальников Национальной полиции, Главным констеблем Гевином Стивенсом и Золотым Командором Великобритании Беном Харрингтоном, Главным констеблем графства Эссекс", — заявил спикер Букингемского дворца.

Его Величество выразил свою благодарность полиции и службам экстренной помощи за все, что они делают для восстановления мира в тех районах, которые пострадали от насильственных беспорядков.

"Его Величество надеется, что общие ценности взаимного уважения и понимания будут и дальше укреплять и объединять нацию", — добавил представитель дворца.

Хотя члены британской королевской семьи по конституции аполитичны, а король Чарльз не играет политической роли, известно, что они выражают свою позицию по поводу важных событий. После смертельного нападения на детском занятии по йоге и танцам, на прошлой неделе король Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали заявление по поводу трагедии.

Король Чарльз опубликовал послание, в котором сказал, что он и королева Камилла были "глубоко шокированы, услышав об этом ужасном инциденте", и принесли соболезнования всем, кто пострадал в Саутпорти.

"Мы присылаем наши искренние соболезнования, молитвы и глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто так трагически погиб, и всем пострадавшим от этого действительно ужасного нападения", — сказал суверен.

Хотя власти арестовали 17-летнего местного жителя и заявили, что не рассматривают инцидент как связанный с терроризмом, по всей Англии и Северной Ирландии вспыхнули беспорядки, которые повлекли раздор.

Напомним, откровение Меган Маркл о суицидальных мнениях жестоко раскритиковали. А также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон избегает скандалов с принцем Гарри.