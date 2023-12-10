Король Чарльз и его старший сын принц Уильям представили рождественские открытки

Король Великобритании Чарльз III и принц Уэльский Уильям. Фото: Google

Будущие король и королева Великобритании (первые в очереди на престол), принц и принцесса Уэльские представили традиционную рождественскую открытку. На фото принц Уильям и Кейт Миддлтон позируют вместе со своими тремя детьми.

Соответствующий снимок появился в соцсетях звездной семьи.

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На черно-белом снимке авторства фотографа Джоша Шиннера принц Уильям с 10-летним Джорджем и 5-летним Луи позируют в одинаковых белых рубашках и классических брюках. Минимализм выбрали и Кейт Миддлтон с 8-летней Шарлоттой. Правда, вместо брюк они надели джинсы.

Поклонники королевских супругов в комментариях отметили, как сильно выросли их дети. Также многие обратили внимание на то, что юная Шарлотта очень похожа на свою прабабушку, покойную королеву Елизавету II.

Практически сразу вышла рождественская открытка Чарльза III и его супруги Камиллы Паркер-Боулз. На ней король и королева Великобритании позируют в Тронном зале Букингемского дворца после прошедшей в мае этого года коронации. Автор снимка — фотограф Хьюго Бернард.

Интересно, что публикация Чарльза и Камиллы не набрала и 100 тысяч лайков, в то время как у снимка Уильяма и Кейт с детьми уже почти два миллиона.

Напомним, ранее мы писали, лишит ли король Чарльз III титулов принца Гарри и Меган Маркл. Также мы рассказывали: Меган Маркл настаивает, что не сливала имена "расистов" из королевской семьи.