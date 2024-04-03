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Король Чарльз за деньги будет пускать туристов в замок, где умерла Елизавета II

3 апреля 2024 14:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Король Чарльз за деньги будет пускать туристов в замк, где умерла Елизавета II
Корль Чарльз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Этим летом посетители впервые смогут увидеть часть замка Балморал, который использовала королевская семья Великобритании. Экскурсии с гидом будут доступны с 1 июля по 4 августа, прежде чем король и королева прибудут в летний отпуск в Абердиншир, каждая группа ограничена 10 лицами.

Об этом пишет Daily Mail.

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Билеты на экскурсию внутрь замка продаются по цене 100 или 150 фунтов стерлингов вместе с послеобеденным чаем. На сайте замка Балморал сказано, что эти экскурсии были первыми с момента завершения строительства замка в 1855 году.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Balmoral Castle (@balmoral_castle)

"Вы узнаете о происхождении замка и о том, как его любит королевская семья. Путешествуйте во времени с момента приобретения Балморала королевой Викторией и принцем Альбертом до сегодняшнего дня. Вы увидите, как комнаты в замке сегодня используют король и королева и другие члены королевской семьи", — говорится на сайте.

Экскурсия также включает доступ в бальный зал с коллекцией акварелей Чарльза, изображающей пейзажи Балморала, Хайгроува и Сандрингема, а также коллекцию нарядов Чарльза и Камиллы, королевы Елизаветы, королевы-матери.

Предыдущие туры были сосредоточены на территории и садах с доступом к замку и только ограничены бальным залом.

Напомним, мы ранее писали, что у Кейт Миддлтон не было другого выхода, как обнародовать свой диагноз. А раньше мы сообщали, как дети восприняли диагноз принцессы Уэльской.

королева Елизавета
король Чарльз ІІІ
королевская семья
Великобритания

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