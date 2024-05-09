Король Чарльз со стильной женой устроил садовую вечеринку

Король Чарльз с супругой королевой-консорт Камиллой. Фото: Reuters

Британская королевская семья продемонстрировала сплоченность, поддержав короля Чарльза на первой в нынешнем летнем сезоне садовой вечеринке у Букингемского дворца. Его Величество сопровождали его супруга королева Камилла, герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Анна, а также герцог и герцогиня Глостерские.

Об этом пишет Daily Mail.

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После вечеринки в саду король Чарльз дал традиционную аудиенцию "по средам" премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, а затем провел еженедельное заседание Тайного совета.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Король Чарльз. Фото: Reuters

Король Чарльз с супругой королевой-консорт Камиллой. Фото: Reuters

Накануне представитель Гарри сообщил, что у принца не будет личной встречи с королем, поскольку Его Величество имеет плотно загруженный график. Предполагается, что принц Гарри уедет из Великобритании 9 мая.

Через несколько дней после того, как королю поставили диагноз онкология, он с Гарри разговаривал около получаса. Сообщается, что 39-летний Гарри "очень хочет" увидеть отца во время своей поездки в Лондон и, как говорится, "поддерживал регулярный контакт" с 75-летним Чарльзом, когда тот объявил, что болен раком.

Принц Уильям не мог присутствовать на этой встрече. В пятницу у него есть дела в Корнуолле и на островах Силли. Меган не прилетела с Гарри в Великую Британию.

Напомним, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям испугали ранее невиданным свадебным фото. А известная аристократка сменила британское гражданство.