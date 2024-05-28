Король Дании на фоне слухов об измене сделал жене невероятный подарок

Король Дании на фоне слухов об измене сделал супруге невероятный подарок
Король Дании Фредерик почтил свою супругу королеву Мэри редким и бесценным подарком в собственный 56-й день рождения — на фоне слухов, что их отношения проходили проверку на прочность. Король отметил свою жену австралийского происхождения Большим командорским крестом Датского ордена.
Об этом пишет Daily Mail.
Король Дании сделал роскошный подарок супруге
Этим орденом награждали на протяжении всей истории — сегодня живы только семь обладателей титула, включая королеву Маргрете и принца Иоахима. Король Фредерик и его брат принц Йоахим были последними, кто получил престижную награду в 2004 году.
Лишь восемь человек получают орден, котрым отмечают верных служителей Дании за заслуги в государственной или военной службе, за особый вклад в искусство, науку или бизнес-жизнь или за работу в интересах Дании.
Когда-то известный как "Белые рыцари", орден первоначально получали королевские и знатные особы — до того, как Кристиан VIII нарушил традицию в 1840 году, присудив орден своей тете, королеве Марии Софи Фредерикке.
Королевские супруги выглядели спокойно, когда вместе появились на балконе замка Амалиенборг в честь первого дня рождения Фредерика в роли короля. Королева Мэри позировала на балконе в розовом платье от numero ventuno. Она распустила волосы и примеряла золотые часы, ожерелье и серьги для этого случая.
Ее дочь, принцесса Изабелла, надела платье миди с запахом Aliane от Zimmermann стоимостью 1100 долларов. Другая дочь — принцесса Жозефина выбрала платье из вискозного льна с поясом Burnout от Paul and Joe Paris.
Отношения монаршей пары были под пристальным вниманием с ноября прошлого года, когда наследный принц был сфотографирован во время вечерней прогулки в Мадриде со светской львицей Женовой Казановой. Во время вечернего отдыха принц Фредерик и Казанова посетили выставку Пабло Пикассо, прогулялись по парку Эль-Ретиро и позже пошли на ужин. Фредерик и его подруга сменили свой наряд на вечерний. Они смотрели фламенко в испанском ресторане El Corral de la Moreria до полуночи. Рядом сидели два охранника датского принца, а остальные клиенты ушли, официанты заканчивали свою смену и выключали свет. Пара не выходила из ресторана до часу ночи, когда они вышли на улицу и сели в машину. Принц Фредерик открыл дверь машины своей спутнице. На следующий день наследник датского престола на машине был доставлен в аэропорт, откуда он улетел домой в Данию.
Напомним, король Чарльз не встретился с принцем Гарри, зато увидился с Бекхэмом. А ранее мы писали, что первая леди Нигерии призвала не оголяться после визита Меган Маркл.
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