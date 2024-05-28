Король Дании на фоне слухов об измене сделал жене невероятный подарок

Король Фредерик Х с супругой королевой Мэри. Фото: Reuters

Король Дании Фредерик почтил свою супругу королеву Мэри редким и бесценным подарком в собственный 56-й день рождения — на фоне слухов, что их отношения проходили проверку на прочность. Король отметил свою жену австралийского происхождения Большим командорским крестом Датского ордена.

Об этом пишет Daily Mail.

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Этим орденом награждали на протяжении всей истории — сегодня живы только семь обладателей титула, включая королеву Маргрете и принца Иоахима. Король Фредерик и его брат принц Йоахим были последними, кто получил престижную награду в 2004 году.

Награда, которой король Дании почтил свою супругу. Фото: instagram.com/detdanskekongehus/

Лишь восемь человек получают орден, котрым отмечают верных служителей Дании за заслуги в государственной или военной службе, за особый вклад в искусство, науку или бизнес-жизнь или за работу в интересах Дании.

Когда-то известный как "Белые рыцари", орден первоначально получали королевские и знатные особы — до того, как Кристиан VIII нарушил традицию в 1840 году, присудив орден своей тете, королеве Марии Софи Фредерикке.

Королевские супруги выглядели спокойно, когда вместе появились на балконе замка Амалиенборг в честь первого дня рождения Фредерика в роли короля. Королева Мэри позировала на балконе в розовом платье от numero ventuno. Она распустила волосы и примеряла золотые часы, ожерелье и серьги для этого случая.

Ее дочь, принцесса Изабелла, надела платье миди с запахом Aliane от Zimmermann стоимостью 1100 долларов. Другая дочь — принцесса Жозефина выбрала платье из вискозного льна с поясом Burnout от Paul and Joe Paris.

Отношения монаршей пары были под пристальным вниманием с ноября прошлого года, когда наследный принц был сфотографирован во время вечерней прогулки в Мадриде со светской львицей Женовой Казановой. Во время вечернего отдыха принц Фредерик и Казанова посетили выставку Пабло Пикассо, прогулялись по парку Эль-Ретиро и позже пошли на ужин. Фредерик и его подруга сменили свой наряд на вечерний. Они смотрели фламенко в испанском ресторане El Corral de la Moreria до полуночи. Рядом сидели два охранника датского принца, а остальные клиенты ушли, официанты заканчивали свою смену и выключали свет. Пара не выходила из ресторана до часу ночи, когда они вышли на улицу и сели в машину. Принц Фредерик открыл дверь машины своей спутнице. На следующий день наследник датского престола на машине был доставлен в аэропорт, откуда он улетел домой в Данию.

Напомним, король Чарльз не встретился с принцем Гарри, зато увидился с Бекхэмом. А ранее мы писали, что первая леди Нигерии призвала не оголяться после визита Меган Маркл.