Королева Дании с королем отдохнула на итальянском курорте

Королева Дании Мэри. Фото: BackGrid

Королева Мария и король Дании Фредерик провели высходные на пляже Сардинии. Королевские супруги были сфотографированы во время отпуска в Порто Черво.

Об этом пишет Daily Mail.

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52-летняя королева Мэри пережила несколько тяжелых месяцев после слухов об измене короля Фредерика. Мэри в отпуске выглядела потрясающе в элегантном купальнике в стиле пэчворк, подчеркивавщем ее замечательную фигуру. Даже во время отпуска Мэри надела свои браслеты Cartier.

Королева Дании Мэри. Фото: BackGrid

Король Дании Фредерик. Фото: BackGrid

Королева Дании Мэри на пляже. Фото: BackGrid

Король Дании Фредерик в отпуске. Фото: BackGrid

Королева Дании Мэри на пляже. Фото: BackGrid

Королева Дании Мэри на отдыхе. Фото: BackGrid

В этом году о браке Фредерика и Мэри начали ходить слухи, поскольку в прошлом году короля фотографировали в Мадриде с мексиканской светской львицей Женьевой Казановой.

Во время вечернего отдыха принц Фредерик и Казанова посетили выставку Пабло Пикассо, прогулялись по парку Эль-Ретиро и позже пошли на ужин. Фредерик и его знакомая сменили свой наряд на вечерний. Они смотрели фламенко в испанском ресторане El Corral de la Moreria до полуночи. Рядом сидели два охранника датского принца, а остальные клиенты ушли, официанты заканчивали свою смену и выключали свет. Пара не выходила из ресторана до часу ночи. Когда они вышли на улицу и сели в машину, принц Фредерик открыл дверь машины своей спутнице. На следующий день наследник датского престола на машине был доставлен в аэропорт, откуда он улетел домой в Данию.

Напомним, Кейт Миддлтон пришла на теннисный турнир с особым украшением от Елизаветы II. А раньше король Дании подарил супруге украшение на фоне слухов о разводе.