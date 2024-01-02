Королева Дании отреклась от престола, чтобы спасти брак сына — эксперт

Королевская семья Дании. Фото: instagram.com/dnaroyals/

Королева Маргрете отреклась от трона в пользу своего сына, кронпринца Фредерика, пытаясь спасти датскую монархию и предотвратить "катастрофу" его брака с кронпринцессой Мэри. Отношения будущего монарха с супругой ухудшились после слухов о его романе со свеской львицей.

Об этом пишет Daily Mali.

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83-летний монарх Дании объявила в своей ежегодной предновогодней речи, что передаст трон сыну 14 января — это первое отречение от престола в северной стране за 500 лет. Королевские комментаторы рассказали, что Маргрете "намеренно" приняла это решение, чтобы обеспечить будущее королевской семьи Дании и ее кронпринцессе Мэри.

Менее двух недель назад Мэри, рожденная в Австралии, была замечена в слезах и поделилась загадочным постом об одиночестве. Это произошло после того, как ее супруга сфотографировали во время вечерней прогулки в Мадриде с мексиканской светской львицей, что вызвало слухи о его вероятном романе на стороне.

Фил Дампир, эксперт по европейской монархии, сказал : "Я думаю, что Маргрет волновалась, что брак сына в беде, и поэтому ей пришлось действовать. Королева всегда считала, что Мэри фантастически подходила королевской семье, и если бы она ушла, это была бы катастрофа. Теперь она будет надеяться, что Фредерик и Мэри уладят разногласия и будут работать вместе как новые король и королева".

Родившаяся в Австралии Мэри пользуется огромной популярностью среди датской публики, ее часто сравнивают с ее хорошей подругой, британской принцессой Уэльской.

"Я никогда не думал, что королева отречется от престола, и это стало полным шоком для многих датчан. Я не могу не думать, что это как-то связано с недавними слухами о том, что кронпринц Фредерик проводит ночь с мексиканской светской львицей. Недавно Мэри провела время дома в родной Австралии, и она приехала с детьми, но Фредерик присоединился к ним только через несколько дней. Однажды она выглядела расплаканной и опубликовала несколько острых твитов", — говорит эксперт.

Королевский комментатор Ричард Фицвильямс сказал, что королева Маргрете не хочет, чтобы датскую монархию считали устаревшей.

"Недавние слухи о романе с мексиканской светской львицей и актрисой Женевой Казановой, проиллюстрированные фотографиями, которые были опубликованы в ноябре прошлого года, нанесли чрезвычайный ущерб королевской семье", — добавил эксперт.

Фицвильямс сказал, что ее возраст и недавняя операция на спине также могли повлиять на решение, но добавил: "Раньше она всегда отвергала идею отречения. Принцу Фредерику 55 лет, а принцессе Мэри — 51 год. Возможно, она посчитала, что старение монархии не есть хорошей идеей, особенно если она царствовала ьы еще десять лет, поскольку монархия пользуется общественной поддержкой около 80 процентов, что является феноменальным".

Принцесса Мэри, которая через несколько недель станет первой королевой, родившейся в Австралии, покорила датскую общественность своей преданностью королевскому долгу и свободным владением языком.

Недавний опрос показал, что 85 процентов датчан положительно относятся к женщине, которая встретила своего мужа в пабе в Сиднее 23 года назад и даже не подозревала, что он королевская особа. Ее супруг также пользуется популярностью, сменив свой публичный имидж с тусовщика в молодости на хорошего семьянина. После встречи пара поженилась и воспитывает четырех общих детей, в том числе старшего сына Кристиана, который 14 января, когда королева Маргрете отречется от престола, займет роль наследного принца.

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