Королева Камилла оконфузилась.

Король и королева Великобритании, Чарльз III и Камилла. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Королева Камилла вместе со своим мужем королем Чарльзом отправилась в рабочую поездку на Нормандские острова. Из-за сильного дождя и ветра королева попала в мелкий конфуз во время военного парада.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королева Камилла не смогла надеть тренч

Королевские супруги, несмотря на дождь и сильный ветер, посетили военный парад в городе Джерси. Королева Камилла немного замерзла и попыталась надеть тренч, держа в руках зонтик. Из-за сильного ветра ей не удалось одеться и король Чарльз попытался ей помочь.

Монарх Великобритании выглядел заметно раздраженным, пытаясь надеть тренч, пока помощник не помог Ее Величеству просунуть руку в рукав.

Король и королева Великобритании, Чарльз III и Камилла на военном параде. Фото: Gouvernement of Jersey

Король и королева Великобритании, Чарльз III и Камилла замерзли на параде. Фото: Gouvernement of Jersey

Напомним, что недавно принцесса Анна попала в больницу и пробыла там несколько дней. Принц Гарри получил еще одну награду.