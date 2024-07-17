Королева Камилла оконфузилась.

Королева Камилла попала в конфуз из-за непогоды
Королева Камилла вместе со своим мужем королем Чарльзом отправилась в рабочую поездку на Нормандские острова. Из-за сильного дождя и ветра королева попала в мелкий конфуз во время военного парада.
Об этом пишет Daily Mail.
Королева Камилла не смогла надеть тренч
Королевские супруги, несмотря на дождь и сильный ветер, посетили военный парад в городе Джерси. Королева Камилла немного замерзла и попыталась надеть тренч, держа в руках зонтик. Из-за сильного ветра ей не удалось одеться и король Чарльз попытался ей помочь.
Монарх Великобритании выглядел заметно раздраженным, пытаясь надеть тренч, пока помощник не помог Ее Величеству просунуть руку в рукав.
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