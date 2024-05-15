Британцы захехтали первый официальный портрет Чарльза III

Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

В Букингемском дворце был представлен первый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III, написанный с момента его коронации. Однако многие британцы раскритиковали картину.

Фотография портрета была опубликована на официальной странице королевской семьи в Instagram.

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Большое полотно высотой 2,5 метра написал художник Джонатан Йео, ранее рисовавший королеву Камиллу и покойного отца короля, принца Филиппа, а также актрису Николь Кидман и других известных людей.

Портрет королевы Камиллы. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

При написании портрета художник использовал красную палитру. На картине король изображен в военной форме, которая отражает его звание полковника Уэльской гвардии. Возможно, именно эта одежда повлияла на решение создателя.

Чарльз III попросил Джонатана Йео изобразить над его правым плечом бабочку, как символ его перерождения из наследника в короля.

После публикации полотна на официальной странице королевской семьи в Instagram мнения британцев разделились.

Портрет короля Чарльза III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Многие назвали портрет "впечатляющим" и "потрясающим", другие считают, что красная палитра делает короля "похожим на сатану из ада", "будто он купается в крови", "похожим на злодея" и "это худший королевский портрет". Некоторые предположили, что таким стилем портрета король Великобритании хотел показать, что он является дальним потомком графа Дракулы. Ранее он рассказывал, что его прабабушка Мария Текская была потомком кровавого правителя.

Напомним, ранее мы писали, на какую суперзвезду король Чарльз променял встречу с принцем Гарри. Также мы рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл посетили детей в Нигерии.