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Вор и сатана — британцы раскритиковали первый портрет короля Чарльза III

15 мая 2024 18:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Британцы захехтали первый официальный портрет Чарльза III
Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В Букингемском дворце был представлен первый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III, написанный с момента его коронации. Однако многие британцы раскритиковали картину.

Фотография портрета была опубликована на официальной странице королевской семьи в Instagram.

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Большое полотно высотой 2,5 метра написал художник Джонатан Йео, ранее рисовавший королеву Камиллу и покойного отца короля, принца Филиппа, а также актрису Николь Кидман и других известных людей.

Британцы сравнили первый портрет короля Чарльза III с сатаной и воровством
Портрет королевы Камиллы. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

При написании портрета художник использовал красную палитру. На картине король изображен в военной форме, которая отражает его звание полковника Уэльской гвардии. Возможно, именно эта одежда повлияла на решение создателя.

Чарльз III попросил Джонатана Йео изобразить над его правым плечом бабочку, как символ его перерождения из наследника в короля.

После публикации полотна на официальной странице королевской семьи в Instagram мнения британцев разделились.

Британцы захехтали первый портрет короля Чарльза III из-за красной палитры.
Портрет короля Чарльза III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Многие назвали портрет "впечатляющим" и "потрясающим", другие считают, что красная палитра делает короля "похожим на сатану из ада", "будто он купается в крови", "похожим на злодея" и "это худший королевский портрет". Некоторые предположили, что таким стилем портрета король Великобритании хотел показать, что он является дальним потомком графа Дракулы. Ранее он рассказывал, что его прабабушка Мария Текская была потомком кровавого правителя.

Напомним, ранее мы писали, на какую суперзвезду король Чарльз променял встречу с принцем Гарри. Также мы рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл посетили детей в Нигерии.

Великобритания
художники
король Чарльз ІІІ
королевская семья
Королева Камилла
убийца
картина

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