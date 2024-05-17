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Королева Камилла сообщила о состоянии онкобольного короля Чарльза

17 мая 2024 16:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Онкобольной Король Чарльз ІІІ чувствует себя значительно лучше.
Король Чарльз и королева Камилла. Фото: instagram/theroyalfamily/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Недавно король Чарльз ІІІ вернулся к своим рабочим обязанности после интенсивного лечения онкологии. Монарх искренне улыбается на публике, и его жена королева Камилла сообщила, что король идет на поправку.

Об этом пишет People.

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Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

На садовой вечеринке в Ламб Хаусе, 16 мая, королева Камилла сообщила, что королю "становится лучше". Она также в шутку добавила: "Ну, ему будет лучше, если он будет хорошо себя вести".

Ранее жена короля Чарльза III и другие члены королевской семьи говорили, что король монарх был очень расстроен из-за того, что был вынужден оставить рабочие обязанности на фоне лечения от рака.

Король Чарльз ІІІ успешно преодолевает онкологию
Король Чарльз и королева Камилла. Фото: instagram/theroyalfamily/

Близкие Чарльза III решили вернуть его к работе, как только это будет возможно по медицинским показаниям.

Монарх Великобритании продолжает лечение от онкологии, однако очень рад, что снова может посещать публичные встречи.

Король Чарльз ІІІ побеждает рак
Король Чарльз и королева Камилла. Фото: instagram/theroyalfamily/

По словам племянника монарха и сына принцессы Анны Питер Филлипс, король всегда уточняет у врачей, может ли он выполнять те или иные рабочие задания и добавил, что король "очевидно, очень хочет вернуться к нормальной жизни".

Напомним, ранее мы писали, на какую суперзвезду король Чарльз променял встречу с принцем Гарри. А также британцы раскритиковали портрет короля.

Великобритания
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