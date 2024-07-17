Королева Камилла отпраздновала 77-летие в уникальной диадеме

Королева Камилла отпраздновала 77-летие в исторических драгоценностях
В среду, 17 июля, королеве Великобритании Камилле исполнилось 77 лет. С самого утра она вместе с мужем Чарльзом III выполняла государственные обязанности.
Об этом сообщает издание Hello.
День рождения королевы Камиллы
Чарльз III и Камилла приняли участие в торжественном ежегодном открытии парламента в Палате лордов. Обычно это происходит в ноябре, но недавно в Соединенном Королевстве сменился премьер-министр. Им стал Кир Стармер.
Для торжеств, совпавших с именинами королевы, Камилла выбрала историческую диадему Георга IV, которая датируется 1820 годом и содержит 1333 бриллианта и 169 жемчужин. Свой образ жена Чарльза III дополнила платьем белого цвета с вышивкой на манжетах и подоле.
В соцсетях Камиллу поздравили миллионы британцев. Одними из первых теплые слова в сети оставили принц и принцесса Уэльские, которые являются первыми в очереди на престол. Принц Уильям и Кейт Миддлтон лаконично пожелали королеве счастливого дня рождения.
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