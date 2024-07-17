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Королева Камилла отпраздновала 77-летие в исторических драгоценностях

17 июля 2024 23:34
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Королева Камилла отпраздновала 77-летие в уникальной диадеме
Королева Камилла. Фото: Reuters
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В среду, 17 июля, королеве Великобритании Камилле исполнилось 77 лет. С самого утра она вместе с мужем Чарльзом III выполняла государственные обязанности.

Об этом сообщает издание Hello.

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День рождения королевы Камиллы

Чарльз III и Камилла приняли участие в торжественном ежегодном открытии парламента в Палате лордов. Обычно это происходит в ноябре, но недавно в Соединенном Королевстве сменился премьер-министр. Им стал Кир Стармер.

Для торжеств, совпавших с именинами королевы, Камилла выбрала историческую диадему Георга IV, которая датируется 1820 годом и содержит 1333 бриллианта и 169 жемчужин. Свой образ жена Чарльза III дополнила платьем белого цвета с вышивкой на манжетах и подоле.

Король и королева Великобритании
Камилла начала день рождения с официальных торжеств. Фото: Reuters
Король и королева Великобритании в парламенте
Чарльз III и Камилла в парламенте. Фото: Reuters
Король и королева Великобритании на троне
Король и королева Великобритании на троне. Фото: Reuters

В соцсетях Камиллу поздравили миллионы британцев. Одними из первых теплые слова в сети оставили принц и принцесса Уэльские, которые являются первыми в очереди на престол. Принц Уильям и Кейт Миддлтон лаконично пожелали королеве счастливого дня рождения.

Приветствие для королевы Камиллы
Поздравление для королевы Камиллы от принца и принцессы Уэльских. Скриншот: X/KensingtonRoyal

Напомним, ранее мы писали, что эксперт по языку тела прокомментировала поведение Кейт Миддлтон на турнире Уимблдон. Также мы рассказывали, что принцесса Анна впервые вышла в свет после травмы головы.

День рождения королевская семья Королева Камилла Великобритания

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