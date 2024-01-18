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Королева Камилла впервые прокомментировала состояние здоровья Чарльза III

18 января 2024 22:59
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Стас Кожушко
Редактор
Королева Камилла впервые прокомментировала состояние здоровья Чарльза III
Королева Камилла появилась на публике без мужа. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Монарх Великобритании, Чарльз III, сложил с себя исполнение королевских обязанностей до полного выздоровления. На следующей неделе его положат в больницу, где произведут коррекцию увеличенной простаты. Королева Камилла впервые прокомментировала здоровье мужа и появилась на публике.

Об этом сообщает издание HELLO.

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Камилла о здоровье Чарльза III

76-летняя королева впервые появилась на публике после того, как Букингемский дворец объявил о проблемах со здоровьем Чарльза III. Камилла посетила Абердинскую художественную галерею и прокомментировала состояние короля.

"С ним все хорошо, большое спасибо. Он с нетерпением ждет возвращения к работе", — лаконично заявила Камила.

Королева Камилла. Фото: Reuters

Камилла держалась сдержанно на публике и общалась с подданными Соединенного Королевства. Отметим, что в отличие от принца Уильяма она продолжает исполнять королевские обязанности. Старший сын Чарльза III взял перерыв из-за госпитализации и длительного восстановления здоровья своей жены, Кейт Миддлтон. А также через воспитание троих детей.

Что касается Чарльза III, то в эти дни король имел ряд встреч и мероприятий, запланированных в Восточном Эйршире. Он с иностранными высокопоставленными лицами и членами кабинета министров должен был отправиться в Шотландию.

Насыщенная программа была посвящена его благотворительной деятельности King's Foundation, включая ужин и встречу с бенефициарами организации. Все мероприятия были отменены.

Королева Камилла с подданными Великобритании. Фото: Reuters

Отметим, что Чарльз III лично пожелал поделиться подробностями своего диагноза, чтобы поощрить других мужчин, которые могут испытывать симптомы, пройти обследование.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям сам управлял автомобилем , чтобы навестить Кейт Миддлтон в больнице. Также мы рассказывали, почему Кейт Миддлтон не простилась с Елизаветой II перед ее смертью.

король Чарльз ІІІ
королевская семья
Королева Камилла
Великобритания

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