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Королева Камілла запросила на чаювання сліпу дівчинку та її ведмедика

27 грудня 2023 17:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Королева Камілла запросила на чаювання сліпу дівчинку та її ведмедика
Королева Камілла з дівчинкою Олівією. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Королева Камілла прийняла дуже особливих гостей. Вона запросила на чаювання 7-річну сліпу дівчинку Олівію.

Про це пише видання People.

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Королева-консорт Великої Британії Камілла влаштувала незвичайне чаювання у Віндзорському палаці. Вона запросила до себе на різдвяне чаювання 7-річну дівчинку.

Почесним гостем також був плюшевий ведмедик дівчинки Коррі. Він всюди подорожує з Олівією.

У дописі розповіли історію дівчинки. Олівії діагностували велику пухлину головного мозку, коли їй було всього 17 місяців. Вона спричиняє постійну сліпоту. 

"З моменту встановлення діагнозу Олівія отримувала регулярне лікування, тобто хіміотерапію. Однак усе це не вплинуло на її заразливий ентузіазм та любов до співу", — зазначили у пості.

Королівська сім'я подякувала Олівії за радість, яку вона принесла у палац. 

Чаювання з королевою Каміллою
Чаювання з королевою. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Олівію запросили виконати колядку із хором Bexley Music Primary у рамках різдвяної трансляції короля Чарльза.

Чаювання з королевою Каміллою
Чаювання з королевою. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Королева запитала дівчинку, яка її улюблена страва і та сказала, що "певно це печиво". 

"Печиво! Давай подивимось, чи зможемо ми знайти для тебе особливе печиво", — сказала вона і дала печиво, яке зробили сеціально для Олівії.

Чаювання з королевою Каміллою
Чаювання з королевою Каміллою. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Дівчинка натомість подарувала королеві перстень, який сама зробила для неї. 

"Ой, який гарний перстень. Хіба це не чудово! Мені його одягнути?" — зраділа королева Камілла.

Раніше в мережі був ажіотаж через продаж новорічних прикрас на честь принца Вільяма.

Нагадаємо, що Меган і Гаррі саботують святкування Різдва з королівською родиною.

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