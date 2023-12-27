Королева Камилла пригласила на чаепитие слепую девочку и ее мишку

Королева Камилла с девочкой Оливией. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Королева Камилла приняла очень особенных гостей. Она пригласила на чаепитие 7-летнюю слепую девочку Оливию.

Об этом пишет издание People.

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Королева-консорт Великобритании Камилла устроила необычное чаепитие в Виндзорском дворце. Она пригласила к себе на рождественское чаепитие 7-летнюю девочку.

Почетным гостем также был плюшевый мишка девочки Корри. Он всегда путешествует с Оливией.

В посте рассказали историю девочки. Оливии диагностировали обширную опухоль головного мозга, когда ей было всего 17 месяцев. Она влечет за собой постоянную слепоту.

"С момента установления диагноза Оливия получала регулярное лечение, то есть химиотерапию. Однако все это не повлияло на ее заразительный энтузиазм и любовь к пению", — отметили в посте.

Королевская семья поблагодарила Оливию за радость, которую она принесла во дворец.

Чаепитие с королевой. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Оливию пригласили исполнить колядку с хором Bexley Music Primary в рамках рождественской трансляции короля Чарльза.

Чаепитие с королевой. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Королева спросила девочку, какое ее любимое блюдо и сказала, что "вероятно это печенье".

"Печенье! Давай посмотрим, сможем ли мы найти для тебя особое печенье", — сказала она и дала печенье, которое сделали сециально для Оливии.

Чаепитие с королевой Камиллой. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Девочка подарила королеве перстень, который сама сделала для нее.

"Ой, какое красивое кольцо. Разве это не замечательно! Мне его надеть?" — обрадовалась королева Камилла.

Blind schoolgirl with brain tumour gave rendition of classic Christmas song to Queen Camilla during invitation to Windsor Castle for tea.



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