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Королева Камилла пригласила на чаепитие слепую девочку и ее мишку

27 декабря 2023 17:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Королева Камилла пригласила на чаепитие слепую девочку и ее мишку
Королева Камилла с девочкой Оливией. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Королева Камилла приняла очень особенных гостей. Она пригласила на чаепитие 7-летнюю слепую девочку Оливию.

Об этом пишет издание People.

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Королева-консорт Великобритании Камилла устроила необычное чаепитие в Виндзорском дворце. Она пригласила к себе на рождественское чаепитие 7-летнюю девочку.

Почетным гостем также был плюшевый мишка девочки Корри. Он всегда путешествует с Оливией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

В посте рассказали историю девочки. Оливии диагностировали обширную опухоль головного мозга, когда ей было всего 17 месяцев. Она влечет за собой постоянную слепоту.

"С момента установления диагноза Оливия получала регулярное лечение, то есть химиотерапию. Однако все это не повлияло на ее заразительный энтузиазм и любовь к пению", — отметили в посте.

Королевская семья поблагодарила Оливию за радость, которую она принесла во дворец.

Чаепитие с королевой Камиллой
Чаепитие с королевой. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Оливию пригласили исполнить колядку с хором Bexley Music Primary в рамках рождественской трансляции короля Чарльза.

Чаепитие с королевой Камиллой
Чаепитие с королевой. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Королева спросила девочку, какое ее любимое блюдо и сказала, что "вероятно это печенье".

"Печенье! Давай посмотрим, сможем ли мы найти для тебя особое печенье", — сказала она и дала печенье, которое сделали сециально для Оливии.

Чаепитие с королевой Камиллой
Чаепитие с королевой Камиллой. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Девочка подарила королеве перстень, который сама сделала для нее.

"Ой, какое красивое кольцо. Разве это не замечательно! Мне его надеть?" — обрадовалась королева Камилла.

Ранее в сети был ажиотаж из-за продажи новогодних украшений в честь принца Уильяма.

Напомним, что Меган и Гарри саботируют празднование Рождества с королевской семьей.

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