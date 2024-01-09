Королева Камілла зізналась, яку книгу найбільше любить читати онукам

Королева Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Королева Камілла розповіла, що любить читати своїм онукам книги про Гаррі Поттера. Проте дещо їй в цьому не вдається.

Про це пише People.

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76-річна королева розповіла в першому епізоді книжкового подкасту The Queen’s Reading Room, які книги читає онукам.

"Я вважаю, що мені більше за все подобається читати Гаррі Поттера", — сказала вона.

Також королева зізналась, що вона не дуже талановита в озвучці персонажів різними голосами. На її думку, король Чарльз в цьому набагато кращий.

"Я не можу імітувати голоси про кохання чи гроші, я абсолютно безнадійна в цьому. Я була дуже поганою акторкою в школі, і я ніколи не могла оволодіти мистецтвом міміки. Але мій чоловік, він робить це блискуче. Він може виконувати всі голоси", — зізналась жінка.

Трохи раніше у документальному фільмі про короля Чарльза Камілла розповідала, який він милий дідусь.

"Він опускається на коліна і годинами повзає з ними, видає кумедні звуки та сміється, і мої онуки обожнюють його, просто обожнюють його", — сказала вона у стрічці.

Раніше принцеса Люксембургу народила сина.

Також стало відомо, що брат короля Чарльза брав участь у оргіях з неповнолітніми.