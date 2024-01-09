Королева Камілла зізналась, яку книгу найбільше любить читати онукам
Королева Камілла розповіла, що любить читати своїм онукам книги про Гаррі Поттера. Проте дещо їй в цьому не вдається.
Про це пише People.
Королева Камміла найбільше любить "Гаррі Поттера"
76-річна королева розповіла в першому епізоді книжкового подкасту The Queen’s Reading Room, які книги читає онукам.
"Я вважаю, що мені більше за все подобається читати Гаррі Поттера", — сказала вона.
Також королева зізналась, що вона не дуже талановита в озвучці персонажів різними голосами. На її думку, король Чарльз в цьому набагато кращий.
"Я не можу імітувати голоси про кохання чи гроші, я абсолютно безнадійна в цьому. Я була дуже поганою акторкою в школі, і я ніколи не могла оволодіти мистецтвом міміки. Але мій чоловік, він робить це блискуче. Він може виконувати всі голоси", — зізналась жінка.
Трохи раніше у документальному фільмі про короля Чарльза Камілла розповідала, який він милий дідусь.
"Він опускається на коліна і годинами повзає з ними, видає кумедні звуки та сміється, і мої онуки обожнюють його, просто обожнюють його", — сказала вона у стрічці.
Раніше принцеса Люксембургу народила сина.
Також стало відомо, що брат короля Чарльза брав участь у оргіях з неповнолітніми.
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