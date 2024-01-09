Королева Камилла призналась, какую книгу больше всего любит читать внукам
Королева Камилла рассказала, что любит читать своим внукам книги о Гарри Поттере. Однако кое-что ей в этом не удается.
Об этом пишет People.
Королева Каммила больше всего любит "Гарри Поттера"
76-летняя королева рассказала в первом эпизоде книжного подкаста The Queen's Reading Room, какие книги читает внукам.
"Я считаю, что мне больше всего нравиться читать Гарри Поттера", — сказала она.
Также королева призналась, что она не очень талантлива в озвучке персонажей разными голосами. По ее мнению, король Чарльз в этом гораздо лучше.
"Я не могу имитировать голоса о любви или деньгах, я совершенно безнадежна в этом. Я была очень плохой актрисой в школе, и я никогда не могла овладеть искусством мимики. Но мой муж, он делает это блестяще. Он может выполнять все голоса", — призналась женщина.
Чуть раньше в документальном фильме о Короле Чарльзе Камилла рассказывала, какой он милый дедушка.
"Он опускається на колени и часами будет ползать с ними, издает забавные звуки и смеется, и мои внуки обожают его, просто обожают его", — сказала она в картине.
Раньше принцесса Люксембурга родила сына.
Также стало известно, что брат короля Чарльза участвовал в оргиях с несовершеннолетними.
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