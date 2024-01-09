Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Перше королівське дитя 2024 року — принцеса Люксембургу народила сина arrow

Перше королівське дитя 2024 року — принцеса Люксембургу народила сина

9 січня 2024 14:54
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Перше королівське дитя 2024 року — принцеса Люксембургу народила сина
Принцеса Клер і принц Фелікс Люксембургу. Фото: instagram.com/hrhprincessclaire/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Принцеса Люксембургу Клер народила свою третю дитину. Темноволосого хлопчика назвали Бальтазар.

Про це пише People.

Читайте також:

Принц і принцеса Люксембургу народили третю королівську дитину

Хлопчика назвали Бальтазар Фелікс Карл. Він народився 7 січня. 

Це ім'я має грецьке походження і означає "Бог захищає короля". Також за легендою Бальтазар був одним з трьох волхвів, які навідали немовля Ісуса.

"Ось і Він! Перше фото принца Бальтазара та його люблячої сім'ї, тата Фелікса, мами Клер та старших брата Ліама і сестри Амалії", — йдеться у повідомленні.

Вага хлопчика 3 220 кілограми, а зріст — 50 сантиметрів. Дитина абсолютно здорова. 

Бальтазар став сьомим онуком великого герцога Анрі та герцогині Марії Терези.

Це не єдине поповнення на яке чекала королівська родина. Минулого місяц палац оголосив, що принцеса Олександра та її чоловік Ніколя Багорі чекають на свого первістка, який має народитися навесні.

Раніше королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі.

Також стало відомо, що брат короля Чарльза брав участь у оргіях з неповнолітніми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі