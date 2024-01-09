Перше королівське дитя 2024 року — принцеса Люксембургу народила сина

Принцеса Клер і принц Фелікс Люксембургу. Фото: instagram.com/hrhprincessclaire/

Принцеса Люксембургу Клер народила свою третю дитину. Темноволосого хлопчика назвали Бальтазар.

Про це пише People.

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Хлопчика назвали Бальтазар Фелікс Карл. Він народився 7 січня.

Це ім'я має грецьке походження і означає "Бог захищає короля". Також за легендою Бальтазар був одним з трьох волхвів, які навідали немовля Ісуса.

"Ось і Він! Перше фото принца Бальтазара та його люблячої сім'ї, тата Фелікса, мами Клер та старших брата Ліама і сестри Амалії", — йдеться у повідомленні.

Вага хлопчика 3 220 кілограми, а зріст — 50 сантиметрів. Дитина абсолютно здорова.

Бальтазар став сьомим онуком великого герцога Анрі та герцогині Марії Терези.

Це не єдине поповнення на яке чекала королівська родина. Минулого місяц палац оголосив, що принцеса Олександра та її чоловік Ніколя Багорі чекають на свого первістка, який має народитися навесні.

Раніше королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі.

Також стало відомо, що брат короля Чарльза брав участь у оргіях з неповнолітніми.