Королева весільних суконь на восьмому десятку приголомшила ідеальною фігурою у купальнику

Дизайнерка Віра Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

Королева весільної моди дизайнерка Віра Вонг знову шокувала фанатів фото, на яких виглядає молодшою за свій реальний вік. 74-річний модельєр поділилася новими знімками, на яких сидить на трампліні басейну.

Про це стало відомо з соціальної мережі зірки.

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На знімках дизайнерка весільного одягу була в білому купальнику, довгих сережках, чорних сонцезахисних окулярах. На знімках вона виглядає менш ніж вдвічі молодшою ​​за свій вік.

Дизайнерка Віра Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

Дизайнерка Віра Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

"Мій момент…Щасливого літа!!!", — підписала вона публікацію.

Підписники не повірили своїм очам у коментарях. 27 червня Вонг виповнюється 75 років.

"Як це можливо, щоб ти так виглядала. Мені потрібно негайно відкласти шматок піци".

"Вічна молодість. У вас, мабуть, синдром Бенджаміна Батона", — коментують прихильники.

Довге, гладке чорне волосся Вонг допомагає їй виглядати такою молодою, і нещодавно вона зізналася, чому не хоче сивіти.

22 травня в епізоді подкасту Wiser Than Me з Джулією Луїс-Дрейфус дизайнер поділилася, що її сивина росте нерівномірно.

"Я виглядала б як поганий скунс", — сказала вона.

Вона чимало тренується, але її дієта не сувора.

"Я їм McDonald's, безперечно", — сказала Вонг в інтерв’ю Page Six Style у жовтні 2023 року.

Вона додала, що "замовляє його щодня" протягом "двох тижнів", перш ніж замінити його на іншу їжу.

Завжди струнка уродженка Нью-Йорка також зізналася, що любить Dunkin' Donuts, де вона ласує "пончиками з кремовою начинкою та цукром".

І наостанок Вонг відкрила ще один секрет свого джерела молодості: "робота, сон, коктейль з горілкою, небагато сонця", — написала вона в 2020 році.

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