Королева свадебных платьев на восьмом десятке ошеломила идеальной фигурой в купальнике.

Дизайнер Вера Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

Королева свадебной моды дизайнер Вера Вонг снова шокировала фанатов фото, на которых выглядит моложе своего реального возраста. 74-летний модельер поделилась новыми снимками, на которых сидит на трамплине бассейна.

Об этом стало известно из социальной сети звезды.

Читайте также:

Дизайнер шокировала невероятно юным видом

На снимках дизайнер свадебной одежды была в белом купальнике, длинных серьгах, черных солнцезащитных очках. На снимках она выглядит менее чем вдвое моложе своего возраста.

Дизайнер Вера Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

Дизайнер Вера Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

"Мой момент…Счастливого лета!!!", — подписала она публикацию.

Подписчики не поверили своим глазам в комментариях. 27 июня Вонг исполняется 75 лет.

"Как это возможно, чтобы ты так выглядела. Мне нужно немедленно отложить кусок пиццы".

"Вечная молодость. У вас, пожалуй, синдром Бенджамина Батона", — комментируют поклонники.

Длинные, гладкие черные волосы Вонг помогают ей выглядеть такой молодой, и недавно она призналась, почему не хочет седеть.

22 мая в эпизоде ​​подкаста Wiser Than Me с Джулией Луис-Дрейфус дизайнер поделилась, что ее седина растет неравномерно.

"Я выглядела бы как плохой скунс", — сказала она.

Она много тренируется, но ее диета не строга.

"Я ем McDonald's, бесспорно", — сказала Вонг в интервью Page Six Style в октябре 2023 года.

Она добавила, что "заказывает его каждый день" в течение "двух недель", прежде чем заменить его другой пищей.

Всегда стройная уроженка Нью-Йорка также призналась, что любит Dunkin' Donuts, где она лакомится "пончиками с кремовой начинкой и сахаром".

И напоследок Вонг открыла еще один секрет своего источника молодости: "работа, сон, коктейль с водкой, немного солнца", — написала она в 2020 году.

Напомним, дизайнер Андре Тан обратился к украинцам. А раньше Андре Тан представил новую коллекцию, вдохновленную школьной любовью.