"Королева свадебной моды" Вера Вонг шокировала юным видом на праздничные фото

Дизайнер Вера Вонг с дочерьми. Фото: instagram.com/verawang/

Свадебный дизайнер Вера Вонг, которой летом исполнилось 74 года, отметила Рождество в компании дочерей. Модельер поделилась снимками с праздника.

Об этом пишет Daily Mail.

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Вонг вместе с 33-летней Сесилией и 30-летней Жозефиной, которых она удочерила с бывшим мужем Артуром Беккером, позировала в большом семейном доме, где отмечали Рождество и 73-й день рождения младшего брата дизайнера Кена.

Дизайнер Вера Вонг с дочерьми. Фото: instagram.com/verawang/

Декор в доме Веры Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

"Я и мои девочки! Счастливы вместе", — подписала Вера фото с дочерьми.

Основательница одноименного бренда позировала вместе с наследницами на фоне праздничного стола. Елки, декор, а также образы дизайнера и ее дочерей были выдержаны в бирюзовой цветовой гамме. Все были одеты в одинаковые шелковые платья из коллекции Vera Wang Couture и украшения из серии Веры Love. Одинаковые образы Сесилия и Жозефина дополнили белыми меховыми шапками.

Стол был накрыт столовой посудой собственного бренда дизайнера Vera Wang Wedgwood. Семья также угощалась тортами ручной работы.

Декор в доме Веры Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

Дизайнер Вера Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

Ранее в этом году Вонг утверждала, что ее нестареющая красота заслуга того, что она пьет коктейли с водкой, спит по девять часов каждую ночь, работает и держится подальше от солнца.

"Одна из вещей, которые я, как известно, люблю делать, это выпить водочный коктейль. Я пью водку где-то после пяти или шести, около семи", — говорит Вера.

И хотя она отметила, что никто никогда "ей не верил", дизайнер настаивала, что это сохраняет "ум, тело и душу" навсегда молодыми.

Вонг заявила, что работа была ее "спасательным кругом", сколько она себя помнит.

Дизайнер Вера Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

Дизайнер Вера Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

"Работа была моим спасительным кругом, благодаря которому я чувствовала свою актуальность и вызов на протяжении многих лет. Я думаю, что разум сильнее, чем можно подумать. Вызовы, которые ставят перед нами работа и жизнь, — это то, что заставляет нас идти дальше", — сказала звезда.

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