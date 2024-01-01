Втомилась бути нянькою — дружина Каньє Веста змусила його вибачитися перед євреями

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: instagram.com/the.real.bianca.censori/

Вибачення Каньє Веста, написане на івриті, перед єврейською громадою стало результатом "розгрому" його дружини Б’янки Ченсорі. Жінка нібито "втомилася" від необхідності "няньчити" свого чоловіка і боїться, що він наражає їх на небезпеку.

Пише Daily Mail.

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46-річний скандальний репер вибачився за низку образливих випадів, а саме антисемітський текст. Репер вихваляв Гітлера в Лас-Вегасі на початку цього місяця.

Визнаючи свою поведінку в Instagram, він сказав: "Я глибоко шкодую про біль, який я міг заподіяти".

Тепер інсайдери ексклюзивно розповіли, що вибачення прийшли після того, як 28-річна Б’янка Ченсорі змусила його зробити це.

"Б'янка втомилася няньчити Каньє. Вона сказала йому, що його нещодавня поведінка була неприйнятною і що він повинен вибачитися, оскільки він наражав їх на небезпеку та показував жахливий приклад своїм дітям. Б’янці справді набридло від його прагнення до уваги, і вона знає, що це не той, ким він є насправді, але це змушує її виглядати як антисемітка, що так далеко від істини. У неї багато друзів-євреїв, яких вона дуже любить, і він це знає", — розповів інсайдер.

Джерело додає, що Б'янка починає боятися за свою безпеку — не через те, що Каньє завдав їй болю. Це більше схоже на те, що вона боїться, що єврейський екстреміст потенційно може зробити щось, що зашкодить їм обом.

У вибаченнях репер написав: "Я щиро прошу вибачення у єврейської громади за будь-який "ненавмисний біль", спричинений моїми словами чи діями. У мене не було наміру образити чи принизити. Я глибоко шкодую про біль, який я міг завдати. Я зобов’язуюсь почати з себе та вчитися на цьому досвіді, щоб забезпечити більшу чуйність і розуміння в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я хочу загладити провину та прагну єдності".

За словами джерела, Каньє та Б'янка, були змушені "найняти додаткову охорону".

"Зараз вони найняли більше охорони, особливо коли вони з дітьми. Але Б'янка майже не хоче обговорювати це з ним, тому що він знає, що вона відчуває, і це призведе до ще однієї сварки. Звичайно, її друзі знову хвилюються за неї, хоча вона всім каже, що тримає все під контролем", — говорить джерело.

Під час концерту в Лас-Вегасі 15 грудня Каньє зробив гучну заяву.

На відео, отриманому TMZ, видно, як він кричить: "Нас 60 мільйонів в Америці, 60 мільйонів євреїв у світі. 50 відсотків наших смертей — це аборти, 25 відсотків із нас потрапляють у в’язницю... підніміть руку, якщо ви колись зробили аборт. Якби ми були євреями... кожна мати підняла б руку".

Нагадаємо, Каньє Вест вимагає від нової дружини народити йому дитину.

Раніше Каньє Вест продає маєток без вікон, який мав переробити на бомбосховище.