Втомилась бути нянькою — дружина Каньє Веста змусила його вибачитися перед євреями

Втомилася бути нянькою — дружина Каньє Веста змусила його вибачитися перед євреями
Вибачення Каньє Веста, написане на івриті, перед єврейською громадою стало результатом "розгрому" його дружини Б’янки Ченсорі. Жінка нібито "втомилася" від необхідності "няньчити" свого чоловіка і боїться, що він наражає їх на небезпеку.
Пише Daily Mail.
Скандал навколо висловлювань Каньє Веста
46-річний скандальний репер вибачився за низку образливих випадів, а саме антисемітський текст. Репер вихваляв Гітлера в Лас-Вегасі на початку цього місяця.
Визнаючи свою поведінку в Instagram, він сказав: "Я глибоко шкодую про біль, який я міг заподіяти".
Тепер інсайдери ексклюзивно розповіли, що вибачення прийшли після того, як 28-річна Б’янка Ченсорі змусила його зробити це.
"Б'янка втомилася няньчити Каньє. Вона сказала йому, що його нещодавня поведінка була неприйнятною і що він повинен вибачитися, оскільки він наражав їх на небезпеку та показував жахливий приклад своїм дітям. Б’янці справді набридло від його прагнення до уваги, і вона знає, що це не той, ким він є насправді, але це змушує її виглядати як антисемітка, що так далеко від істини. У неї багато друзів-євреїв, яких вона дуже любить, і він це знає", — розповів інсайдер.
Джерело додає, що Б'янка починає боятися за свою безпеку — не через те, що Каньє завдав їй болю. Це більше схоже на те, що вона боїться, що єврейський екстреміст потенційно може зробити щось, що зашкодить їм обом.
У вибаченнях репер написав: "Я щиро прошу вибачення у єврейської громади за будь-який "ненавмисний біль", спричинений моїми словами чи діями. У мене не було наміру образити чи принизити. Я глибоко шкодую про біль, який я міг завдати. Я зобов’язуюсь почати з себе та вчитися на цьому досвіді, щоб забезпечити більшу чуйність і розуміння в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я хочу загладити провину та прагну єдності".
За словами джерела, Каньє та Б'янка, були змушені "найняти додаткову охорону".
"Зараз вони найняли більше охорони, особливо коли вони з дітьми. Але Б'янка майже не хоче обговорювати це з ним, тому що він знає, що вона відчуває, і це призведе до ще однієї сварки. Звичайно, її друзі знову хвилюються за неї, хоча вона всім каже, що тримає все під контролем", — говорить джерело.
Під час концерту в Лас-Вегасі 15 грудня Каньє зробив гучну заяву.
На відео, отриманому TMZ, видно, як він кричить: "Нас 60 мільйонів в Америці, 60 мільйонів євреїв у світі. 50 відсотків наших смертей — це аборти, 25 відсотків із нас потрапляють у в’язницю... підніміть руку, якщо ви колись зробили аборт. Якби ми були євреями... кожна мати підняла б руку".
Нагадаємо, Каньє Вест вимагає від нової дружини народити йому дитину.
Раніше Каньє Вест продає маєток без вікон, який мав переробити на бомбосховище.
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