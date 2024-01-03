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Короли эпатажа — Канье Уэста раскритиковали за обнаженное фото его супруги

3 января 2024 10:12
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Короли эпатажа — Канье Веста раскритиковали за обнаженное фото его жены
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/entertainmenttakeover_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Рэпера Канье Уэста раскритиковали его собственные фанаты за то, что он опубликовал в Instagram "жуткие" фотографии своей австралийской жены Бьянки Ченсори. 46-летний рэпер поделился фотографиями Бьянки со своими 18,4 миллионами подписчиков, с подписью под одной из них: "В этом году без штанов".

Об этом пишет Daily Mail.

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На снимках 28-летнюю Бьянку можно было увидеть, как она позировала дома в чрезвычайно откровенном бюстгальтере, стрингах, кожаном корсете, чулках и мехах. Поклонники быстро выразили свою критику, и многие призвали Канье прекратить делиться откровенными фотографиями Бьянки ради своих детей.

 

Жена Канье Уэста. Фото: instagram.com/kanyewest/
Жена Канье Уэста. Фото: instagram.com/kanyewest/

"Это немного страшно, потому что она твоя жена, и ты обращаешься с ней как с куклой…".

"Дочь это увидит".

"У тебя есть дети, друг, пора повзрослеть".

"На данный момент ты превращаешь красивую молодую женщину в то, чем ты владеешь и с чем играешь, а не в то, чем ты дорожишь", — пишут в поклонники.

Другие утверждали, что публикации Канье противоречат его христианским ценностям.

"Он проповедует христианство, а затем делает подобные вещи".

"Да, пожалуйста, найдите Иисуса".

"Это Бог говорит тебе делать?", — возмущаются фолловеры.

 

Супруга Канье Уэста. Фото: instagram.com/kanyewest/
Супруга Канье Уэста. Фото: instagram.com/kanyewest/

 

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/kanyewest/
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/kanyewest/

 

Супруга Канье Уэста. Фото: instagram.com/kanyewest/
Супруга Канье Уэста. Фото: instagram.com/kanyewest/

В октябре супруга звезды вызвала гнев среди местных во время отпуска в Италию с Канье благодаря своим откровенным костюмам.

Ранее инсайдеры сообщили, что она якобы "устала" от необходимости "нянчить" своего мужа и боится, что он подвергает их опасности.

"Она сказала ему, что его недавнее поведение было неприемлемым и что он должен извиниться, потому что он подвергал их опасности и подавал ужасный пример своим детям", — сообщил один источник.

"Бьянка действительно устала от его стремления к славе, и она знает, что он не такой", — добавили они.

Пара поженилась в декабре 2022 года — лишь через месяц после завершения его развода с бывшей супругой Ким Кардашьян.

Напомним, Канье Уэст требует от новой жены родить ему ребенка.

Ранее стало известно, что Канье Уэст продает поместье без окон, которое должен был перестроить в бомбоубежище.

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