Короля Чарльза доправили до лікарні на операцію
Король Чарльз III прибув у Кларенс-хаус сьогодні для операції на простаті. Чарльз повернувся гелікоптером із Сендрінгема, де відпочивав кілька днів.
Про це пише Daily Mail.
Короля Великої Британії чекає операція
Монарх дуже хотів поділитися своїм діагнозом, щоб заохотити інших чоловіків, які можуть відчувати симптоми, пройти обстеження здоров’я. Це відбувається у важкий час для королівської родини: принцеса Уельська одужує в лікарні після запланованої операції на черевній порожнині, а герцогиня Йоркська повідомила, що у неї рак шкіри.
Кажуть, що принцеса Уельська почувається добре після операції на черевній порожнині в лондонській клініці. Вона залишатиметься у лікарні до 14 днів і, як очікується, повернеться до офіційних обов’язків лише після Великодня.
Тим часом у 64-річної Сари діагностували злоякісну меланому — агресивну форму раку шкіри — після видалення кількох родимок під час реконструктивної операції після її мастектомії в червні. У вівторок другий син короля принц Гаррі та його дружина Меган були зображені разом із прем’єр-міністром Ямайки Ендрю Холнессом. Поява Сассексів відбулася саме тоді, коли батько Гаррі, король, готувався пройти лікування, а Кейт залишається в лікарні після операції на черевній порожнині.
Королівський коментатор Філ Демпір сказав: "За нормальних обставин не було б нічого поганого в тому, щоб вони пішли на прем’єру фільму. Але в той час, коли його батько лягає під ніж, а Ямайка говорить про відмову від монархії, це досить нечутливо".
Нагадаємо, стало відомо, чому насправді Кейт Міддлтон не попрощалася з Єлизаветою ІІ перед її смертю.
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