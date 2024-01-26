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Короля Чарльза доправили до лікарні на операцію

26 січня 2024 13:30
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Короля Чарльза доправили до лікарні на операцію
Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Король Чарльз III прибув у Кларенс-хаус сьогодні для операції на простаті. Чарльз повернувся гелікоптером із Сендрінгема, де відпочивав кілька днів.

Про це пише Daily Mail.

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Монарх дуже хотів поділитися своїм діагнозом, щоб заохотити інших чоловіків, які можуть відчувати симптоми, пройти обстеження здоров’я. Це відбувається у важкий час для королівської родини: принцеса Уельська одужує в лікарні після запланованої операції на черевній порожнині, а герцогиня Йоркська повідомила, що у неї рак шкіри.

 

Лікарня, де прооперують короля Чарльза ІІІ. Фото: Reuters
Лікарня, де прооперують короля Чарльза ІІІ. Фото: Reuters

Кажуть, що принцеса Уельська почувається добре після операції на черевній порожнині в лондонській клініці. Вона залишатиметься у лікарні до 14 днів і, як очікується, повернеться до офіційних обов’язків лише після Великодня.

Тим часом у 64-річної Сари діагностували злоякісну меланому — агресивну форму раку шкіри — після видалення кількох родимок під час реконструктивної операції після її мастектомії в червні. У вівторок другий син короля принц Гаррі та його дружина Меган були зображені разом із прем’єр-міністром Ямайки Ендрю Холнессом. Поява Сассексів відбулася саме тоді, коли батько Гаррі, король, готувався пройти лікування, а Кейт залишається в лікарні після операції на черевній порожнині.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Королівський коментатор Філ Демпір сказав: "За нормальних обставин не було б нічого поганого в тому, щоб вони пішли на прем’єру фільму. Але в той час, коли його батько лягає під ніж, а Ямайка говорить про відмову від монархії, це досить нечутливо".

Нагадаємо, стало відомо, чому насправді Кейт Міддлтон не попрощалася з Єлизаветою ІІ перед її смертю.

Раніше ми писали, що принц Вільям обурений словами брата про свій шлюб з Кейт Міддлтон.

Великобританія
здоров'я
король Чарльз ІІІ
королівська родина

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