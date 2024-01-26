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Короля Чарльза доставили в больницу на операцию

26 января 2024 13:30
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Короля Чарльза доставили в больницу на операцию
Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Король Чарльз III прибыл в Кларенс-Хаус сегодня для операции на простате. Чарльз вернулся вертолетом из Сендрингема, где отдыхал несколько дней.

Об этом пишет Daily Mail.

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Монарх очень хотел поделиться своим диагнозом, чтобы привлечь других мужчин пройти обследование здоровья. Сейчас принцесса Уэльская лежит в больнице после запланированной операции на брюшной полости, а герцогиня Йоркская сообщила, что у нее рак кожи.

 

Больница, где прооперируют короля Чарльза ІІІ. Фото: Reuters
Больница, где прооперируют короля Чарльза ІІІ. Фото: Reuters

Говорят, что принцесса Уэльская чувствует себя хорошо после операции на брюшной полости в лондонской клинике. Она будет оставаться в больнице до 14 дней и, как ожидается, вернется к официальным обязанностям только после Пасхи.

Между тем, у 64-летней Сары диагностировали злокачественную меланому — агрессивную форму рака кожи — после удаления нескольких родинок во время реконструктивной операции после ее мастэктомии в июне. Во вторник второй сын короля принц Гарри и его жена Меган были изображены вместе с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом. Появление Сассекских произошло именно тогда, когда отец Гарри, король, готовился пройти лечение, а Кейт остается в больнице после операции на брюшной полости.

 

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Королевский комментатор Фил Демпир сказал: "В нормальных обстоятельствах не было бы ничего плохого в том, чтобы они пошли на премьеру фильма. Но в то время, когда его отец ложится под нож, а Ямайка говорит об отказе от монархии, это довольно грубо".

Напомним, стало известно, почему на самом деле Кейт Миддлтон не попрощалась с Елизаветой II перед ее смертью.

Ранее стало известно, что принц Уильям возмущен словами брата о своем браке с Кейт Миддлтон.

Великобритания
здоровье
король Чарльз ІІІ
королевская семья

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