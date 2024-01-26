Короля Чарльза доставили в больницу на операцию
Король Чарльз III прибыл в Кларенс-Хаус сегодня для операции на простате. Чарльз вернулся вертолетом из Сендрингема, где отдыхал несколько дней.
Об этом пишет Daily Mail.
Короля Великобритании ждет операция
Монарх очень хотел поделиться своим диагнозом, чтобы привлечь других мужчин пройти обследование здоровья. Сейчас принцесса Уэльская лежит в больнице после запланированной операции на брюшной полости, а герцогиня Йоркская сообщила, что у нее рак кожи.
Говорят, что принцесса Уэльская чувствует себя хорошо после операции на брюшной полости в лондонской клинике. Она будет оставаться в больнице до 14 дней и, как ожидается, вернется к официальным обязанностям только после Пасхи.
Между тем, у 64-летней Сары диагностировали злокачественную меланому — агрессивную форму рака кожи — после удаления нескольких родинок во время реконструктивной операции после ее мастэктомии в июне. Во вторник второй сын короля принц Гарри и его жена Меган были изображены вместе с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом. Появление Сассекских произошло именно тогда, когда отец Гарри, король, готовился пройти лечение, а Кейт остается в больнице после операции на брюшной полости.
Королевский комментатор Фил Демпир сказал: "В нормальных обстоятельствах не было бы ничего плохого в том, чтобы они пошли на премьеру фильма. Но в то время, когда его отец ложится под нож, а Ямайка говорит об отказе от монархии, это довольно грубо".
Напомним, стало известно, почему на самом деле Кейт Миддлтон не попрощалась с Елизаветой II перед ее смертью.
Ранее стало известно, что принц Уильям возмущен словами брата о своем браке с Кейт Миддлтон.
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