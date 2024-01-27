Королю Чарльзу сделали операцию — как все прошло

Король Чарльз. Фото: Reuters

Королева Камилла сегодня сообщила, что король Карл III чувствует себя "хорошо" в больнице после лечения увеличения простаты. Кейт Миддлтон остается под наблюдением врачей после операции на брюшной полости.

Об этом пишет Daily Mail.

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Камиллу видели, когда она навестила супруга и улыбалась. Королева сказала подданным, что "с королем все хорошо". Камилла выходила из лондонской клиники в Мэрилебоне. Сколько времени Чарльз проведет в больнице, неизвестно.

Королева Камилла. Фото: Reuters

Король перед операцией также посетил свою невестку, принцессу Уэльскую. Чарльз прошёл процедуру после того, как у него диагностировали доброкачественное заболевание. Монарх отложил свои меропрития на период выздоровления.

Камилла сопровождала Чарльза на операцию, что, по мнению некоторых, было необычным шагом, учитывая, что покойная королева и принц Филипп обычно шли в больницу одни.

Принцесса Уэльская остается в лондонской клинике после операции на брюшной полости. Ожидается, что Кейт будет исполнять официальные обязанности только после Пасхи.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Больница, где проходил лечение король Чарльз. Фото: Reuters

Говорят, что Камилла сказала "трудоголику" Чарльзу "замедлиться" после года, наполненного мероприятиями – он провел 516 ивэнтов в течение 2023 года.

В воскресенье было подтверждено, что у бывшей невестки Чарльза, Сары, герцогини Йоркской, диагностировали рак кожи.

Чарльз хотел поделиться деталями своего диагноза, чтобы мотивировать других мужчин, которые могут испытывать симптомы, пройти обследование.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон.

Ранее стало известно, почему на самом деле Кейт Миддлтон не простилась с Елизаветой II перед ее смертью.