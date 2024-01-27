Королю Чарльзу сделали операцию — как все прошло
Королева Камилла сегодня сообщила, что король Карл III чувствует себя "хорошо" в больнице после лечения увеличения простаты. Кейт Миддлтон остается под наблюдением врачей после операции на брюшной полости.
Об этом пишет Daily Mail.
Перед операцией король посетил Кейт Миддлтон
Камиллу видели, когда она навестила супруга и улыбалась. Королева сказала подданным, что "с королем все хорошо". Камилла выходила из лондонской клиники в Мэрилебоне. Сколько времени Чарльз проведет в больнице, неизвестно.
Король перед операцией также посетил свою невестку, принцессу Уэльскую. Чарльз прошёл процедуру после того, как у него диагностировали доброкачественное заболевание. Монарх отложил свои меропрития на период выздоровления.
Камилла сопровождала Чарльза на операцию, что, по мнению некоторых, было необычным шагом, учитывая, что покойная королева и принц Филипп обычно шли в больницу одни.
Принцесса Уэльская остается в лондонской клинике после операции на брюшной полости. Ожидается, что Кейт будет исполнять официальные обязанности только после Пасхи.
Говорят, что Камилла сказала "трудоголику" Чарльзу "замедлиться" после года, наполненного мероприятиями – он провел 516 ивэнтов в течение 2023 года.
В воскресенье было подтверждено, что у бывшей невестки Чарльза, Сары, герцогини Йоркской, диагностировали рак кожи.
Чарльз хотел поделиться деталями своего диагноза, чтобы мотивировать других мужчин, которые могут испытывать симптомы, пройти обследование.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон.
Ранее стало известно, почему на самом деле Кейт Миддлтон не простилась с Елизаветой II перед ее смертью.
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