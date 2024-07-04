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Королевская пара — Бекхэмы на троне воспроизвели свадебные фото к романтической годовщине

4 июля 2024 06:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Королевская пара - Бекхэмы на троне воспроизвели свадебные фото к романтической годовщине
Дэвид и Виктория Бекхэм с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Виктория и Дэвид Бекхэмы снова надели свои культовые наряды, чтобы сделать фотографию накануне 25-летия свадьбы. Дизайнер и футболист поженились в замке Латтреллстаун в Ирландии в 1999 году на роскошной церемонии, стоившей почти 1 миллион фунтов.

Снимок супруги запостили в социальной сети.

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Знаменитости не только снова надела фиолетовый наряд, но и сели на золотые троны. Пара, у которой есть дети: 25-летний Бруклин, 21-летний Ромео, 19-летний Круз и 12-летняя дочь Харпер, подписала общий пост: "Посмотрите, что мы нашли".

 

Дэвид и Виктория Бекхэм снова сфотографировались к годовщине свадьбы
Дэвид и Виктория Бекхэм снова сфотографировались к годовщине свадьбы. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дэвид и Виктория Бекхэм на своей свадьбе
Дэвид и Виктория Бекхэм на своей свадьбе. Фото: Netflix

 

Дэвид и Виктория Бекхэм с сыном на своей свадьбе. Фото: Netflix
Дэвид и Виктория Бекхэм с сыном на своей свадьбе. Фото: Netflix

 

Ранее Дэвид пошутил о внешнем виде: "У меня даже был фиолетовый цилиндр, о чем я думал?". Я выглядел как парни из "Тупого и еще тупее".

В комментариях мать Дэвида Сандра высказалась: "25 лет, и вы оба все так же выглядите замечательно, особые воспоминания".

Виктория надела на церемонию сдержанное платье Vera Wang цвета шампанского, а жених выбрал белый костюм.

Бекхемы готовятся отпраздновать свою годовщину серебряной свадьбы 4 июля. Во время церемонии рядом с ними был старший сын Бруклин, которому было всего шесть месяцев, цветочницы были одеты как ангелы, а торт увенчан почти обнаженной скульптурой молодоженов.

Дэвид и Виктория впервые встретились в 1997 году, когда она пришла посмотреть на него на футбольный матч Манчестер Юнайтед.

Напомним, Девди Бекхэм рассказал, что влюбился в супругу до их знакомства. А ранее стало известно о скандальной книге, которая расскажет правду о браке Бекхэмов.

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